Søm stakk i tet i bridgens 3. divisjon

Kortspill for fire personer, der to og to spiller på lag som makkere

Bridge ligner på spillene Amerikaner og Whist, men elementet av flaks er eliminert ved at alle konkurrerende lag spiller med eksakt like kortfordelinger

Bridge er lett å lære, men det er vanskelig å bli god i

Norsk Bridgeforbund har 10 000 medlemmer fordelt på 300 bridgeklubber

Om lag 250 000 nordmenn kan spille bridge

Kortspill er en eldgammel kulturform, mens bridge er et ungt spill: Det har vært spilt kort i minst 3000 år; og kontraktbridgen er bare fra 1925