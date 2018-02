Vågsbygd-svømmere til topps i Landsdelsårsklassemønstringen

FARSUND: Farsund svømmeklubb arrangerte LÅMØ 9. −11. februar 2018. Alle utøverne kjempet om å bli regionens mest allsidige svømmer. Stevnet arrangeres samtidig i fem regioner i Norge og de 24 beste i hver årsklasse 13 -16 år møtes til en landsfinale i Oslo 6.- 8. april 2018.

Det konkurreres også i årsklasse 11 og 12 år, men disse er for unge til å delta i landsfinalen. LÅMØ er en god temperaturmåler for klubbene for å sette fokus på rekruttering og allsidig trening i ung alder.

De yngste utøverne (årsklasse 2007) svømmer 50 m butterfly, 100 m bryst, 100 m rygg, 200 m medley og 400 m fri, mens de eldste utøverne (årsklasse 2002-2006) svømmer 100m butterfly, 200 m bryst, 200 m rygg, 200 m medley og 400 m fri.

Vågsbygd SLK ble klart beste klubb med 53 poeng foran Larvik med 29 poeng. Kristiansand Svømmeallianse (KSA) ble femte beste klubb (hvis vi legger til de som svømmer under paraplyen Team Sør for KSA) med 18 poeng og Varodd ble sjette beste klubb med 17 poeng.

Vågsbygd SLK får med seg fire svømmere til landsfinalen: Cathrine Emilie Fagge (2002), Tirill K. Hammerstrøm (2003), Jonas Oudastøl (2004) og Oskar Erklev (2005). Alle fire er i flott fremgang, men 14 årige Jonas Oudastøl har virkelig markert seg med å være blant de tre beste i sin årsklasse i landet i flere øvelser. Han svømte 400 fri på 4.27,17 under mønstringen, noe som var personlig rekord med nesten sju sekunder og første gang poengsum på over 500. Han går inn i landsfinalen ranket som nr. 7. Cathrine Emilie Fagge har fått belønning for god og systematisk trening over tid og Lillesand-jenta som trener og svømmer for Vågsbygd vant 200 rygg på sterke 2.26,33 og går inn i Landsfinalen ranket som nr. 16.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Privat

KSA får med seg Andreas Håbesland Klausen (2002), Birk Lee Johansen (2002), Titus Victor Phillipson (2002) og Ole Einar P. Ueland (2003) til landsfinalen i Oslo. Spesielt Birk Lee Johansen viste stor fremgang under stevnet og satte personlig rekord i alle øvelsene. På 200 bryst (2.38,38) og 200 rygg (2.21,3) forbedret han seg med over åtte sekunder i begge øvelsen. Ole Einar P. Ueland går inn i landsfinalen ranket som nr. 5 og har tidligere vunnet sammenlagt. Han satte personlige rekorder på 200 bryst og 200 medley.

Varodds Adina Ringsbu (2003) vant LÅMØ i sin klasse knepent foran Tirill K. Hammerstrøm (VSLK) med tre poeng etter fem øvelser. De kjempet side om side i de fleste øvelsene og begge blir belønnet med landsfinalen i april hvor de er rangert som 21 og 22.

Andre utøvere på Agder som kvalifiserte seg til landsfinalen er Mandals Tiril Rørvik (2004) og Farsunds Martin Holteberg (2003).

I de yngste årsklassene har Vågsbygd mange spennende svømmere. Jenter 2006 ble dominert av Mari Riiser Javnes, Helene Halvorsen Vestberg og Julia Askland Raanes. Ella Tjønsø Olsen (2007) også hun Vågsbygd, ble nr. 2 sammenlagt, kun slått av ei jente fra Horten.

På guttesiden i den yngste årsklassen (2007) ble Linus Aleksander A. Øksendal (Varodd) nr. 3 og Noah Kristensen (Vågsbygd) nr. 4. I 2006 klassen kom Jonas Emil Andreassen (Grimstad) blant de seks beste.