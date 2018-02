Arendalitt bytter klubb

TRONDHEIM: Mathias flyttet til Trondheim pga. studier og velger nå å komme til oss for å satse videre på fotballen ved siden av studiene.

Vi har tatt en prat med Mathias som svarer slik på våre spørsmål:

Hvorfor valgte du å signere for Nardo?

«Jeg valgte Nardo fordi jeg hadde lyst til å satse videre på fotballen samtidig som jeg studerer her i byen. Jeg hadde hørt at det var et godt miljø her i klubben, og jeg merket fort at det var en fin gjeng og mange gode fotballspillere her, noe som jeg ville ta del i!»

Kan si si litt om bakgrunnen din?

«Jeg kommer jo fra solfylte Arendal, og har tidligere spilt for Arendal Fotball. Der flyttet jeg fra, for å studere her i Trondheim. Jeg spiller helst på midten, som anker eller indreløper, men man kan jo si at jeg er en liten potet!»

Hvilke mål har du for 2018-sesongen?

«Målet for sesongen er selvfølgelig å komme mer med i gruppa, få mest mulig spilletid og få gode opplevelser med laget. I tillegg skal vi være med å kjempe i toppen av serien. Personlig håper jeg jo at vi knuser Arendal i første seriekamp, og at vi bare kjører på etter den kampen!»

Hvilke ambisjoner har du?

«Mine ambisjoner som fotballspiller er å utvikle meg mest mulig, og der føler jeg Nardo er en fin plass å gjøre akkurat dette. Jeg har lyst til å spille meg til en fast plass på laget og rykke opp med Nardo!»

Vi har også snakket med Tormod som sier følgende om sin nyervervelse:

«Mathias er ung og ambisiøs. Jeg har et godt inntrykk av han både på feltet og som menneske. Han passer godt inn i vår kultur og identitet. Mathias er ballsikker, har godt overblikk og forståelse for spillet. Han er en god balansespiller sentralt og passer bra som midtbaneanker i 4-3-3.

Han var i A-stallen til Arendal under Tørum som endte med opprykk til Obosligaen. Jeg håper og tror at Mathias med sin tålmodighet og treningsvilje vil ta ytterligere steg i sin utvikling hos oss, og at han etterhvert virkelig kan fighte om en plass på laget.»

Vi ønsker Mathias hjertelig velkommen til Nardo Fotballklubb!

PS! Tar du turen til Nissekollen 14. april får du kanskje se Mathias i aksjon mot gamle lagkamerater. Arendal Fotball er nemlig første motstander i PostNord-ligaen 2018.