Arbeidsgjengen skal svette seg til Hovden

KRISTIANSAND: -Vi har meldt oss på den aller første gruppa som drar klokka 05.00 fra Kristiansand, for som håndverkere vet vi jo aldri når vi blir ferdige, flirer elektriker Roy Ove Drivdal og gutta på teknisk avdeling på Sørlandet sykehus.

Foreløpig er de seks arbeidskamerater som har utfordret hverandre til å delta i kraftanstrengelsen med å sykle de 21 milene fra Kristiansand til Hovden i Color Line Tour 2. juni neste år. Så ivrige var de etter å komme først avsted i rittet at de også var de aller første som meldte seg på Hovden-rittet da påmeldingen startet 1. november.

-Men vi tror vi skal bli mange flere enn seks herfra, kanskje 15 totalt, forteller de.

De jobber med å få med seg enda flere mannfolk, ja for alle er det. I tillegg stiller arbeidskamerater fra teknisk som støttepersonell i biler med både mat og soveposer til overnatting på madrasser i ei hytta de har leid for anledningen.

-De er fanklubben vår, ler syklistene.

Og noen fordeler har det å ligge vegg i vegg med sykehuskjøkkenet.

-Vi kjøper med oss store bakker med lasagne, stråler murer Paul Ellila fra Søgne.

63-åringen er leder på byggavdelingen og har deltatt i Color Line Tour siden 1988. Dette antar han blir den 20. gangen.

Håpet på medlidenhet

To av «gutta» på 40 år prøver seg for første gang, og er litt betenkt over hva de har begitt seg ut på.

-Jeg ble presset med, ler tømrer Thomas Martinussen, og forteller at han forsøkte å få medlidenhet fra kona og argumenterte med at det ville bli mye på henne med å passe de tre ungene når han må trene så mye.

-Men det var ingen medlidenhet å hente der, flirer han.

Samme reaksjon fikk den sjette av gjengen hos kona; denne dagen jobbet han, maler Peter Blom, på sykehuset i Arendal.

Valerie Kubens

Foreløpig har de seks ikke begynt å trene sammen ennå, men skryter av at de sykler til jobb. Men når vi spør nøye etter, så viser det seg at dette ikke gjelder hver dag. Thomas sykler ca. en dag i uka til jobb fra Lillesand.

-Men jeg skal øke på, sier han kjapt.

Murer Petter Tambini fra Vennesla, Ellila fra Søgne og Drivdal fra Vågsbygd sykler alle ca. tre-fire ganger i uka til og fra jobb. Det blir noen mil.

-Nå sykler jeg på vintersykkel som tåler grus, og har lykt både foran og bak. Men på raceren jeg bruker til Hovden har jeg ikke det; den skal være så lett som mulig, så da kan jeg heller veie noe mer sjøl, ler Ellila.

Vekt i garderoben

«Gutta» tok så mye plass i garderoben på jobb at de har laget seg egen dusj med skikkelig ventilasjon der de kan få av seg grus og svette før de går i gang med å skru og mekke på sykehuset grytidlig om morgenen. I garderoben har de egen vekt, og den bruker de flittig, røper Drivdal. Men de har til sin gru oppdaget at det er betydelig vanskeligere å få av kiloene enn på.

-Vi har pleid å sette opp ei liste der vi sammenlikner en gang i måneden åssen vi ligger an; vi har ingen «bunn», og det går seint, medgir Drivdal, som er kaptein for gruppa.

-Vi har moro med det og prater om hvor mye vi trener og hva vi spiser; kan si til en kamerat: «Å jasså, du hiver i deg to kakestykker i dag? Ja, Ja, husk at vi skal til Hovden!». Men vi er håndverkere uten sykkelhysteri og er ikke super-opptatt av gram. Vi aner ikke hvor lang tid det vil ta eller hva dette vil koste oss, sier Drivdal, og røper er at målet er å sykle bedre enn 7 timer og nitten minutter.

-Hvorfor akkurat 7.19?

-Jo, for det er den tiden jeg har syklet på to ganger tidligere, og den barrieren vil jeg bryte, sier 50-åringen.

Han forteller at ingen av syklistene verken røyker eller snuser.

-Hadde vi det, tipper jeg vi ikke hadde kommet lenger enn til Idda før vi hadde røket ut, smiler Tambini.

Han deltar en gang i uka på spinningen som arrangeres tre ganger ukentlig for ansatte på sykehuset.

Laget sykkelparkering

-Og vi er så heldige at vi kan ha syklene inne på jobb i arbeidstida, så de er varme og tørre når vi skal ut igjen, sier gjengen fornøyd.

Det var gjengen fra teknisk som tok initiativ til å lage sykkelparkering til alle ansatte i parkeringshuset med plass til 130 sykler. Der er det lys og overvåkningskamera, ettersom det har vært en del stjeling av dyre el-sykler. Gjengen har også laget en liten servicestasjon der inne med fastskrudd verktøy der ansatte kan mekke på syklene sine ved behov.

Ennå har arbeidsgjengen aldri syklet sammen. Det skal de begynne med i februar. Da skal de trene på å sykle i felt med rulle, ikke helt enkelt, det.

De ler når vi spør om de blir å se i KCKs blå sykkeldrakt. Ingen av gjengen er medlem av KCK, Kristiansands Cykleklubb.

-Noen av oss har aversjon mot å sykle i blått, og jeg er forpliktet til å sykle i grønt, i drakta til VOC, Vennesla og Omegn Cykleklubb, smiler Petter Tambini, og gleder seg.

