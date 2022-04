KRISTIANSAND: Fløy har som mange andre lag utfordringer med ettervirkninger etter koronasmitte, noe som gjør at man må være forsiktig med belastningen. I tillegg var noen ute med småskader i fredagens treningskamp.

Fløy åpnet begge omgangene forrykende og allerede etter 55 sekunder scoret nysigneringen Emil Grønn Pedersen, etter at han kranglet seg forbi MK-forsvaret og tuppet ballen i mål. En kjempeåpning for utlånsspilleren fra IK Start som spilte for Fløy i fjor.

Første kvarteret dominerte Fløy og skapte et par farlige sjanser, før MK tok over mye av banespillet etter at de fikk løftet laget fram i banen og begynte å vinne dueller på midtbanen. Et spillemessig overtak førte imidlertid ikke til de store sjansene for mandalittene før Mathias Hagen utlignet for MK etter at han fikk ballen til høyre for mål og satte den sikkert forbi Ante Knezovic. Dermed ebbet det ut med 1-1 til pause, noe som nok MK var mest fornøyd med.

Like etter pause scoret innbytter Steinar Blom på sitt første spark på ballen etter at MK-keeperen slapp en ball i beina på Blom. Dette ga Fløy-gutta inspirasjon, og de rullet opp flere fine angrep. Dette resulterte i 3-1 etter at Kristian Strømland Lien rundet keeper og satte ballen i mål.

Knallscoring

Etter dette roet det seg noe ned før Sebastian Fredriksen viste sin klasse med å dra av tre-fire MK-spillere før han banket ballen ned i hjørnet og fastsatte sluttresultatet til 4-1. Kampens beste prestasjon! Ellers dominerte Fløy 2. omgang, men MK var farlige på frispark med innleggsfoten til Peder Dovland.

Det var noen ujevne prestasjoner, noe som nok i stor grad skyldes mange utskiftinger fra kamp til kamp. Ekstra pluss til kaptein Bjørnar Hove for rolig forsvarsspill, Arent-Emil Hauge som dominerte midtbanen i 2. omgang og til Emil Grønn Pedersen for et fint comeback med scoring og bra angrepsspill.

Håper på nær full tropp

Trener Johannes Tor Hardarson var fornøyd etter kampen med resultatet og spillet i perioder. Men det er også ting å rette på til en knalltøff åpning lørdag 9. april mot en av opprykksfavorittene. Hardarson sier videre at han tror de fleste ute med skader og sykdom skal rekke oppgjøret.

Trener hos MK Frank Våge Skårdal uttalte etter kampen at de gjorde en bra 1 omgang spillemessig:

– De to første målene vi slapp inn i 2. omgang var store misser fra vår side. Vi fikk brukt to juniorspiller som fikk debuten sin, og vi spilte nesten hele 2. omgang med to spisser som backer. Det ble mye rokeringer og lite flyt etter pause, men en fin gjennomkjøring før alvoret begynner neste helg.

Han var spesielt fornøyd med prestasjonene til Almin Dacic og Mathias Hagen. MK åpner sin 3. divisjonsavdeling neste helg borte mot Sarpsborg 08 - 2

Fløy (4-2-3-1): Ante Knezovic - Altin Ujkani, Bjørnar Hove (K), Benjamin Sundo, Jone Kleppa - Sander Ystanes, Arent-Emil Hauge - Preben Hille, Emil Grønn Pedersen, William Hilmarsson - Kristian Strømland Lien. Innbyttere: Markus Kristiansen, Simon Tellefsen, Markus Aamodt, Sebastian Fredriksen, Steinar Blom,

Ikke tilgjengelige: Anders Hella, Mathias Fredriksen, Johannes Eftevaag, Andre Richstad og Dirirsa Gamachis, Jesper Pettersen og Marius Framnes.

MK: Bård Høksaas, Fredrik Soteland, Almin Dacic, Sivert Hansen, Mads Sveindal, Sebastian Damman, Alf Marius Abrahamsen, Tobias Aanensen, Simon Valand, Peder Dovland og Mathias Hagen. Innbyttere: Sebastian Gabrielsen, Endre Omland, William Reme Bretvig og Jesper Frajdenrajch.