SANDNES: KRS Rekrutt G18 er et samarbeidslag mellom Holum, Våg, Fløy og AK28. Tanken bak samarbeidet er å gi guttene i årskullet 2004 og 2003 et håndballtilbud og et satsingstilbud. Målet var deltagelse i Lerøyserien, en nasjonal eliteserie. Kvalifiseringen til deltagelse i Lerøy gikk av stabelen første helga i september. En spennende helg hvor våre gutter klarte å kvalifisere seg. Det er fem spillehelger gjennom sesongen på ulike steder i landet.

Det var en spent gjeng som lørdag 20. dro til Kleivanehallen i Sandnes for å delta i første runde av Lerøyserien. Første kamp var mot Runar. Dette laget spilte guttene også mot i kvalifiseringsrunden. Kampen endte da med tap 24-31.

Dårlig periode

Det ble en tøff og spennende match og temperaturen var høy hos begge lag. KRS spilte jevnt første halvdel av første omgang. Da stillingen var 6-6, dro Runar ifra. KRS kom inn i en dårlig periode og med drøye 19 minutter spilt lå de bak med hele sju mål. En bra innhenting i slutten av 1. omgang gjorde at Runars ledelse minsket og til pause var stillingen 18-16 til Runar.

2. omgang startet som den første. Jevnt og mye bra spill fra KRS. Men også i andre omgang ble sørlandslaget en periode liggende bak. På det meste med sju mål. Igjen gjorde guttene en knallbra innhenting. Med drøye to minutter igjen av kampen var stillingen 31-29 til Runar. En forrykende sluttspurt ble satt inn av KRS og med få sekunder igjen av kampen, på stillingen 30-31, satte KRS ballen i mål og sikret uavgjort og ett poeng.

Solid sluttspurt

Kamp nummer to var mot Sandnes. Også disse har vi møtt tidligere i høst, i seriespill i regionserien. Bak oss ligger det én seier og ett tap. Det ble en tung og jevn slitekamp. KRS ledet de første 15 minuttene. Deretter overtok Sandnes ledelsen, men det var hele tiden jevnt. Til pause var stillingen 17-17.

i 2. omgang lå guttene bak, men de lot aldri Sandnes rykke fra. Drøye 20 minutter ut i omgangen var det igjen uavgjort. I løpet av de siste fire minuttene ble det jevn målveksling og også denne kampen fikk en spennende slutt.

Ut i siste spilleminutt var stillingen 33-32 til KRS. Det var stor jubel både på banen og hos supporterne på tribunen da resultatet ble 35-33 til KRS. En sliten, men fornøyd gjeng kunne dra hjem med tre av fire mulige poeng etter første runde i Lerøyserien.