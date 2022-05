ARENDAL: I dette NM for optimistjoller skal over 100 seilere fra hele Norge i alderen 10–15 år delta i ulike klasser, og for aldersgruppa 13–15 år skal norgesmesteren kåres i farvannet utenfor Tromøya.

Dette er et av de mest spektakulære stedene man kan seile i Norge med Torungen-fyrene og åpent hav som ramme rundt seilasene. Her kan det blåse opp mot kuling og bølgene være over to meter når seilerne er ute alene i sin egen båt på åtte fot.

Et av Norges største seilmiljøer

ASF har i løpet av de siste årene bygget opp et av de største seilmiljøene i Norge for barn og unge. Vi har utelukkende som mål å skape gode opplevelser for barn med mestring av havet og elementene i vår flotte skjærgård her i Arendal.

Morsomt nok har dette også resultert i noen av landets flinkeste seilere, med to medaljer i NM i 2021 og en topp 3.-plassering i norgescupen sammenlagt i 2021. Mye takket være denne positive utviklingen har vi fått æren av å arrangere NM i 2022.

NM er også den tredje og siste regattahelgen i en kvalifiseringsserie hvor seilerne kan kvalifisere seg til VM, EM og nordisk mesterskap i seiling.

Moss Seilforening arrangerte Norgescup 1 for to helger siden, hvor Arendal-seileren Martinius Hopstock ble sammenlagtvinner. Helga 14.–15. mai arrangerer Stavanger Seilforening Norgescup 2, hvor mange seilere fra Arendal og resten av landet skal delta.

Den vonde trenden har snudd

Arendal er ikke bare en seilskuteby historisk sett. Byen har historisk sett også hatt mange flinke seilere, men av ulike årsaker hadde man en periode over flere år med relativt få seilere. Denne trenden er nå snudd etter målbevisst innsats og stor innsatsvilje fra foreldre og barn. Så fra 2–3 stykker som forsøkte seg og sluttet for noen år siden. er vi nå kommet opp i over 30 medlemmer som seiler regelmessig i Arendal.

Det er et maritimt arrangement i tråd med Arendal og Sørlandets seiltradisjoner, det handler om barn og ungdom og det å skape et godt miljø og læring for livet, og dette er en meget miljøvennlig aktivitet.