Etter at en ny NM-tittel er i boks, kan jeg se tilbake på et fint halvår som bokser.

UTØVERBLOGG: Jeg har nylig vært gjennom to fartsfylte helger. Først gikk jeg landskamp i Island mot den islandske mesteren Elmir. Han vant jeg mot for en måned sida. Denne gang følte jeg at jeg kom til å vinne, og det enda sterkere en sist. Men med fire islandske dommere svar det Elmir som stakk av med seieren. Vi er ikke fornøyd med avgjørelsen til dommerne.

Helga etter var det NM, så da var det bare å dreie fokus mot det. Når man går kamp to helger på rad, får man ikke så mye tid på å trene seg opp igjen. Det dreier seg mer om å holde formen på topp, være skadefri og holde vekta nede. Vi var fire nevekjempere i min vektklasse, og jeg visste at det kom til å bli noen tøffe kamper.

I åpningsmatchen møtte jeg en sterk bokser og det var ganske jevnt, men jeg følte jeg gjorde nok til å vinne. Jeg var ganske sikker på at seieren skulle bli min og det ble den. I denne kampen fikk jeg noen småskader, men det kunne jeg ikke henge meg opp i. Jeg hadde en ny kamp dagen etter mot nok en sterk motstander. Denne finalen var veldig jevn fra start til slutt, men jeg klarte å lande en knockdown i første runde. Det gjorde at jeg følte meg ganske sikker på at jeg hadde vunnet kampen. Og slik ble det også.

Flankert av Martin Skogheim (t.h.) og André Sollund. Foto: Privat

Jeg har drevet med thaiboksing i en del år, men å gå over til boksing er ikke så lett som man skulle tro, selv om begge er kampsport. Likevel har jeg nå klart å hente to NM-titler samt en nordisk tittel på under ni måneder. Dette kan jeg absolutt si meg fornøyd med, men det kommer ikke stoppe her. Jeg ønsker å takke alle som støtter meg på veien opp og fram!

