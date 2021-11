MANDAL: Det er lav terskel for å delta, og gjennom året er det flere turneringer og arrangementer i tillegg til faste treningsøkter i Idrettsparken.

– Motivasjonen er at vi ser at det nytter og at vi er med på å skape noe og å bygge relasjoner. Det er givende å se at det virker, sier Tommy Hammergren.

Steffen Andreassen, Tommy Hammergren og Inge Nilsen i prat. Foto: mk.no

Hammergren har lang fartstid i gatefotballen. Han var med på første NM i Trondheim for 17 år siden, og jobber nå i Frelsesarmeen, som står bak gatefotballen.

Hammergren har jobbet som frivillig i 13 år og er opptatt av at alle skal få en opplevelse. Den kanskje gjeveste opplevelsen av de alle er VM, der Tommy har vært med både i Brasil og Sør-Afrika.

– Det er en fordel å kunne litt fotball når det kommer til VM, men det viktige er det sosiale og å bygge nettverk, sier han.

Steffen Andreassen er ferskere i gamet. Han har vært med ett år som frivillig. Han startet i Kristiansand etter rusbehandling.

Foto: mk.no

– Jeg savnet et tilbud i Mandal og ble med som frivillig for å bidra til det. Det viktigste for meg er det sosiale. Her tar man vare på hverandre som en stor familie, sier han.

MKs gatefotballag deltok på NM i Sandvika i september, og flere arrangementer er i vente. Det er lokale fotballturneringer på Sørlandet, sommercamp på Jeløya, og nytt NM i Sandvika i mai.

Damelaget fra Agder tok NM-gull september. Foto: mk.no

I høstens NM deltok ni spillere fra Mandal. Men viktigere enn resultatet er det sosiale aspektet. Derfor arrangeres det også turer til blant annet Preikestolen.

Gatefotballen i regi av Frelsesarmeen og MK skal delta i bedriftsserien i vinter. Treningstid er mandag og torsdag i Idrettsparken. Når vinteren kommer, blir treningene innendørs. Mandager møtes de på MKs klubbhus for kaffe og prat klokken 17.30, før treningen starter 18.00.

Torsdager er det treninger i ballbingen kl. 18.00.