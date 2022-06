I Tveit har vi lange tradisjoner med dugnad og frivillighet. Det har gått i generasjoner, og det ser ikke ut til at det skal stoppe med neste generasjon heller. Tveit IL G15 ønsker å komme seg til Norway Cup senere i sommer og har stått på for å få dette til å skje.

I Tveit er det mange muligheter, så vi siktet oss inn på et par områder. Topdalselva var fremdeles preget av flommen for noen år siden. Det lå mye søppel og plast fra høyballer som hadde blitt dratt med nedover. I samarbeid med Tveit Lions bestemte G15-laget seg for å gjøre noe med dette. De stilte jollene sine til disposisjon (de er det mange av i Tveit) og satte i gang med ryddingen.

Noen av jollene som ble tatt i bruk. Foto: Privat

Tradisjonen tro har Tveit IL tatt ansvar for St. Hans-feiring på Hamresanden. Denne gjengen ønsket også å ta ansvar for dette som en del av finansieringen av Norway Cup-turen. Etter mye forberedelser ble dette et kjempebra arrangement. Det var ganske mange hundre som møtte opp på denne fine kvelden. Både spillere og foreldre stilte opp og solgte grillmat, kaker, godteri og mye mer.

Guttene hadde ansvar for å aktivisere alle barna som kom. Det var potetløp, boksekasting, skudd på mål med en Tveit-spiller som keeper og mye mer. Høydepunktet var selvsagt bålet hvor vi fikk selveste Kees Verkerk til å hjelpe med litt show rundt opptenningen.

Her er noe av søppelet som ble samlet inn. Foto: Privat

Nå er det på tide med en sommerferie før forberedelsene til Norway Cup starter i juli. Hvis innsatsen der blir like god som forberedelsene, bør det bli mye gøy i Oslo.