I mai i fjor ble en stor, laftebygget gapahuk tatt i bruk ved Bærvannet i Bymarka, et svært populært utfarts- og turområde.

Nå har Løyupeutytvalget i Oddersjaa rettet blikket litt vestover og reist rein lignende gapahuk ved Krogvannet i Bymarka Vest, også det et flott turområde. Den skal offisielt innvies søndag 26. mai under en såkalt Naturlostur. Da blir også navnet på den nye gapahuken gjort kjent.

– Oddersjaa har folkehelse og friluftsliv i formålsparagrafen. I tillegg er hele Løypeutvalget ivrige turgåere og ønsker å legge forholdene til rette for alle andre. Vi vil rett og slett få kristiansanderne ut i naturen. Vi har jo så flotte forhold i marka rundt Kristiansand, sier en utrettelig leder av Løypeutvalget i klubben, Arne Holte.

Driftige karer, de fleste passert 70 år, i full sving med å reise gapahuk nummer to bygget av løypegjengen i Oddersjaa. Foto: Oddersjaa

Rause samarbeidspartnere

Arbeidet med den nye gapahuken startet like etter at snøen var borte, og 10–12 mann har lagt ned mange dugnadstimer for å få reist gapahuken. Nå står den der med nyinnkjøpt bålpanne klar til å bli tatt i bruk.

– Men dette hadde vi ikke fått til uten gode og rause samarbeidspartnere. Finansieringen har Sparebanken Sør (60.000 kroner), Bydelsfondet i Kristiansand kommune (60.000 kroner) og privatpersonen Ivar Mjåland (25.000 kroner) stått for, forteller Holte.

Få «hvermannsen» ut på tur

– Å få «hvermannsen» ut av godstolen og ut i naturen, er kjempeviktig. Derfor er det gøy å samarbeide med Oddersjaa om dette, sier Nina Sørensen, som er regionbanksjef Nina Sørensen.

Om valget av tomt for ny gapahuk, utdyper gjerne Arne Holte:

– Et utrolig flott sted på en odde i nordenden av Krogvannet. Til området er det lett tilgjengelige stier og kort vei enten fra Dalane eller Kjærrane. Og mange benytter den solrike odden som badeplass.

Helikopteret var viktig når det gjeldt å frakte inn byggesettet og annet utstyr til tomta ved Krogvann. Foto: Oddersjaa

Helikopter viktig

Transport av materialene og diverse annet utstyr inn i Bymarka skjedde med helikopter.

– Utrolig effektivt og praktisk og verd pengene, mener Holte som i tillegg til å rose den trofaste dugnadsgjengen i Oddersjaa med en snittlader på minst 70 år, trekker fram byggmester Kjell Hamre. Også han kjent som dugnadsmenneske i mange sammenhenger.

– Uten Kjell hadde vi holdt på til langt utover sommeren, sier en blid Holte, som også minner om at samme mann bidro sterkt under byggingen av gapahuken ved Bærvannet.

Her har dugnadsfolkene akkurat tatt imot et helikopterløft med byggesett og materialer til gapahuken ved Krogvann. Foto: Oddersjaa

«Gratis folkehelse»

– Hva er målet med å bygge disse gapahukene, Holte?

– Som jeg sa innledningsvis, å få flest mulig i skog og mark og den flotte naturen. Det er «gratis folkehelse». Så tror vi at slike gapahuker gjør det lettere for nybegynnere å komme seg ut, ta en hvil om de er slitne og steke pølser i bålpannene sammen med ungene. Det er et knallgodt alternativ til at barna sitter hjemme bøyd over nettbrett og mobiltelefon, mener tur- og dugnadsmennesket fra Oddersjaa, som forteller at det var to alternative plasseringer av gapahuken.

– Vi vurderte Åmliknuten, ikke så langt fra Krogvannet, men i sedvanlig godt samarbeid med Parkvesenet og naturforvalter Trond Johanson var vi ikke i tvil: Det måtte bli Krogvannet.

– Hvor kommer den neste?

– Så langt har vi ikke tenkt ennå. Men nå inviterer vi alle turglade til åpningen søndag 26. mai. Vi lover boller fra en raus bakerbedrift i Kristiansand til de som kommer, sier mannen som har fått mange priser og Kongens medalje for sin innsats for tur- og friluftsliv.