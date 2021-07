Poengene glapp for Fløy

KRISTIANSAND: De første minuttene og store deler av 1. omgang var det Fløy som sto for de største sjansene og det meste av banespillet på Arkicon Arena.

Etter ti minutter var det tid for årets første nettkjenning på øya i år, da Mats Holt tok corner fra venstre. Han la kort ut til Dejan Corovic som sendte ballen inn på hodet til Thomas Nygaard og rett i mål. Det resulterte da i 1-0 og ledelse til Fløy.

15 minutter senere og etter bra spill fra Fløy, med spesielt André Richstad, Mathias Grundetjern som hadde gode muligheter og driv fremover.

Tellefeil i feltet

Det var da i en god Fløy-periode at Levanger skulle finne veien via et hode til en av angriperne deres. Hvor man kan si at det ble tellefeil i feltet og målskåreren kunne stå helt alene og nikke inn utlikningen.

Etter rundt 30 minutter spilt ble Fløys forsvarsgeneral, Bjørnar Hove sendt utover dødlinja etter en ganske unødvendig duell fra Levanger sin angriper. Han ble da litt senere byttet ut mot Nikolai Aas.

Like før pause får Mathias Grundetjern tak i ballen og hører at det ropes fra motsatt side fra Nygaard. Han spiller ballen godt over, og kommer seg inn i boks. Fløy får til et innlegg og etter litt dårlig timing fra forsvaret til Levanger, får Mathias en mulighet rett innenfor 16-meteren til å dunke inn ledelsen på volley. Om det var hel eller halv volley, ble ikke oppfattet. Ledelse ble det i hvert fall og Fløy gikk inn i garderoben med godfølelse etter en meget godkjent omgang!

De første ti-femten minuttene er det Fløy som kommer til de eneste sjansene og har en ganske grei kontroll over kampen.

Like etter dette er Thomas Nygaard uheldig og bommer på ball og traff mann i stedet. På påfølgende frispark ble det igjen gjort tellefeil, nå på bakerste stolpe. Levanger utliknet til 2-2 etter det man kan si er de eneste to sjansene de fikk på mål fram til det andre målet kom.

Strafferedning

Det var etter 75 minutter spilt, dommeren pekte på straffemerket og dømte straffe i favør Levanger etter en duell i Fløy sin sekstenmeter. Her skulle rekkevidden til Fløykeeper Ante Knezovic vises frem. Han reddet straffen til stor begeistring til de frammøtte. Dette holdt Fløy med i kampen i det som skulle bli en kjip søndag ettermiddag.

For da klokka viste 82 minutter spilt, ble ballen tapt midt på banen og Levanger kom seg fri, rundt på sin høyresiden og fikk lirket inn skåringen som gjorde at de gikk opp i en 2-3-ledelse.

Dette resultatet skulle vise seg til å stå til kampen ble blåst ferdig. Etter et stort press fra Fløy de siste minuttene og flere sjanser foran mål, måtte Fløyguttene gå slukøret i garderoben.

Med dette står Fløy med to poeng og på foreløpig 13. plass. Neste kamp er mot Odd 2, borte i Skien til Torsdag 8. juli. Neste hjemmekamp er til søndag 11. juli mot Skeid.

Klubb 22 kåret Mathias Grundetjern som Fløys beste spiller. Med gode ballgjenvinninger, godt blikk og intens jobbing er det godt å ha Mathias tilbake!

Fløy-børsen

3 poeng: Mathias Grundetjern

2 poeng: Thomas Nygaard

1 poeng: Anders Hella