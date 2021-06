Syden-stemning i tradisjonsrikt sørlandsløp

MANDAL: Arrangørens målsetting før søndagens løp var å få like mange deltakere som ganger Konsmo-Helle har vært arrangert. Vi nådde ikke helt opp, men det var en oppgang fra i fjor. Totalt stilte 32 deltakere, med like mange på kort som på lang distanse.

Forholdene for løpet kan en ikke klage på. I 26 grader og vindstille hadde ingen løperne problemer med å holde varmen. Noe verre var det å få i seg nok væske og en del løpere hadde med seg drikkeflaske.

Gledelig var det at enkelte løpere kom langveisfra og hadde fått med seg på Facebook at det skulle være løp, og under innmeldingen hersket det en sydlandsk siesta-stemning.

Enkelte løpere var noe reduserte i beina etter å ha deltatt i Kristiansand på Stadionmila-løpet dagen i forveien. De stilte likevel opp på hjemmebane; Grete Rugland, Martin U. Sløgedal, Ingrid Ukkelberg og Robert Bue.

Av de eldre var det spesielt gledelig å ta imot Vera Nystad, som hadde overtalt sitt barnebarn, Paulina Nystad til å bli med. Begge løp den lange (9,3 km) og Paulina kom inn på 48.00, med Vera fire sekunder bak.

Arne Pedersen var med på det første løpet i 1977 som han vant. Han deltok igjen og gjennomførte den korte (4,95 km) på glimrende 28.48.

På den korte distansen ble Martin U. Sløgedal, MIL, best med 15.31 og her var Mariell Ågedal, Konsmo IL, beste dame med 27.15. På den lange distansen var det ikke uventet Robert Bue, MIL, som var best med 31.51 og beste dame ble oppskriftsmessig Ingrid Ukkelberg med 32.57.

Løpet blir alltid arrangert den siste søndagen i juni, så nå er det bare å legge seg i trening til neste års deltakelse.

Resultater

Kort løype (4,9 km)

Ågedal, Cerine 38 Konsmo IL 32.16

Ågedal, Mariell 39 Konsmo IL 27.15

Ågedal, Helen 40 Konsmo IL 30.47

Ågedal, Øyvind 41 Konsmo IL 32.17

Lende, Tobias 42 Konsmo IL 27.14

Lende, Theodor 46 Konsmo IL 27.50

Mile, Leo 47 Hellas IF 25.55

Mile, Kenneth 48 Hellas IF 19.39

Sløgedal, Martin U. 49 MIL 15.31

Georgsen, Synne 50 Nærbø 43.23

Georgsen, Sina 51 Nærbø 42.49

Pedersen, Arne 52 Revmatikere 28.48

Try, Lars 53 Tvedestrand 51.03

Wergeland, Steinar 60 MHI 20.31

Reiten, Kristian 61 MHI 18.06

Løseth, Vidar 62 MHI 28.48

Lang løype (9,3 km)

Dyrkolbotn, Randi 309 MHI 36.04

Håland, Kim 310 Varhaug 59.16

Håland, Julia 311 Varhaug 59.15

Bue, Kristen 312 MIL 54.50

Bue, Robert 313 MIL 31.51

Nystad, Vera 314 Søgne IL 48.04

Nystad, Paulina 315 Søgne IL 48.00

Ukkelberg, Ingrid 316 MIL 32.57

Sløgedal, Kenneth 317 MIL 35.26

Georgsen, Trine 318 Nærbø 42.55

Georgsen, Kris 319 Nærbø 38.40

Abrahamsen, Yngve320 42.13

Pedersen, Vidar 321 Hogganvik 35.31

Dirdal, Kjartan 322 Vassøy 49.33

Johannessen, Knut E.323 MHI deltatt

Rugland, Grete 324 Konsmo IL 38.35