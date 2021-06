Fotballglede på Flekkerøy

KRISTIANSAND: Søndag 27. juni ble en lightversjon av Sør Cup arrangert på Arkicon Arena på Flekkerøy, til stor glede for spillere, trenere og publikummere.

På grunn av covid-19 var det heller ikke i år mulig å arrangere en fullverdig Sør Cup. Men det var allikevel viktig for arrangørene å tilrettelegge for en fotballfest på Flekkerøy. Dermed ble det lagt opp til en internturnering i Fløy hvor barn i alderen åtte til tretten år deltok. Her ble spillerne på de ulike lagene blandet, og det ble satt opp «landslag» i skikkelig EM-ånd. Det startet relativt kjølig med havtåka hengende over stadion, men da den brøt opp ble det skikkelig Sør Cup stemning.

Håper på ny tradisjon

Richard Nodeland, trener for laget Belgia, var veldig fornøyd med hvordan cupen ble gjennomført.

– Det var utrolig moro å være trener for et lag med spillere på tvers av alder, kjønn og lag. Og veldig kult å legge det opp som et EM, sier Nodeland og fortsetter:

– I utgangspunktet var jeg litt nervøs for hvordan det ville gå og mikse spillere på denne måten, men det var det ingen grunn til. Barna ble raskt samspilte og så ut til å ha det minst like gøy som treneren. Og selv om det viktigste er å ha det moro på banen, gjorde det ingenting at Belgia gikk ubeseiret gjennom fire kamper.

Han håper Fløy har startet en ny tradisjon, og han forlenger mer enn gjerne kontrakten som landslagstrener for Belgia.

Godt fornøyd

Turneringskomiteen, med Arild Nilsen i spissen, var veldig godt fornøyd med gjennomføringen.

– Det ble en fin dag med mange glade barn og voksne. Det er fint å se at vi klarte å gjennomføre en slik dag etter nok et år med avlysning av Sør Cup, sier Nilsen.

Neste år håper de er koronafritt, og at de er tilbake med normal cup igjen. Planleggingen er allerede i gang.