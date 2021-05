UTØVERBLOGG: Så lenge jeg kan huske har jeg hatt en interesse for å være sterk. Det startet med at jeg var med på ei trening med Torbjørn Hørte på grendehuset i Reddal. Av han fikk jeg låne med hjem en Bullworker som jeg trente veldig mye med hjemme på gutterommet. Den trente jeg så mye med at den gikk varm og ble ødelagt.

Som 16-åring begynte jeg på treningssenter i Grimstad. På den tiden var det ingen som solgte proteinpulver i byen, så å jeg reiste på Felleskjøpet og kjøpte kalvegodt. Det er det man gir til kalvene som morsmelkerstatning. Dette bar jeg på skuldra til bussen, og hjemme blandet jeg det med O’boy og fjøsmelk. Til mammas store fortvilelse hadde jeg havregryn til frokost, og til niste 12 skiver.

I takt med at min styrke har økt har kaloriinntaket gjort det samme. Frokosten nå består stort sett av fire egg, 100 g havregryn og en appelsin. Så spiser jeg en kilo kjøtt og 700 gram ris med diverse grønnsaker fordelt på fem måltider i løpet av dagen, og en boks cottage cheese med frukt til kvelds. Disse sju måltidene gjør at jeg får i meg 6000 kalorier, som er godt over dobbelte av gjennomsnittsmannens daglige inntak på 2500 kalorier. Jeg har vel ikke turt å regne på hva dette koster meg, men kjøttet kjøper jeg i store kvanta. Jeg hadde for eksempel en tur til Oslo tidligere i år, og kunne da få kjøttet til 60 kroner dersom jeg kjøpte 200 kilo.

Sju måltider om dagen

Jeg spiser hver tredje time og første måltid er klokka 06 om morgenen. Dernest klokka 09,12, 15, 18, 21 og så avslutter jeg med frukt og cottage cheese klokka 22 i senga mens jeg leser litt. Jeg er veldig fornøyd med «menyen» og gleder meg alltid til neste måltid. Ved vektnedgang er det eneste jeg endrer på mengden av ris og havregryn. Til vanlig drikker jeg fra 4,5 til 6 liter vann daglig, men før konkurranse og vannkutt økes vannmengde opp til 9 liter vann om dagen. Det er skikkelig krevende å gå ned fra rundt 120 kilo mellom konkurransene (jeg er 182 cm høy) til 105 kilo ved innveiing. Selve konkurransevekta mi er rundt 110 kilo.

Jeg har vært nøye med valg av pute og madrass for å sikre best mulig søvn og restitusjon. I tillegg inntar jeg melatonin, sink og magnesium før jeg legger meg. Det optimale er åtte timer søvn for meg og en cowboy-strekk på én time før trening på dagen.

Jeg trener fire ganger i uka, ca. 2-2,5 timer hver gang. Jeg har prøvd å trene mer, men etter hvert som jeg er blitt eldre, klarer jeg ikke å restituere fra gang til gang hvis jeg trener oftere.

Jeg bor sammen med min sønn på ti år, og han betyr veldig mye for meg. Siden jeg er mye sammen med ham, og bor litt avsides, bygde jeg for noen år siden et gym i kjelleren. Det fungerte bra, men eter hvert kjente jeg at jeg trengte noe som motiverte meg mer. Jeg kontaktet Tvedestrand Strongmanklubb Valhalla og hadde mange kjempebra treninger sammen med Knut Bjorvatn. Sju måneder etter vår første trening ble jeg nummer to i min konkurransedebut, som var i stokkbenk i NM enkeltøvelser. Det førte til at jeg kom i kontakt med den meritterte strongman Kjetil Finnes fra Mandal, som i etterkant ble min coach fram til Tom Hibert overtok.

Overtok stafettpinnen

Under en trening spurte Knut meg om jeg kunne tenke meg å overta Vallhalla. Han hadde i 15 år ledet stedet og arrangert over 55 konkurranser. Han ønsket å sende stafettpinnen videre og ville konkurrere mer selv igjen, med mål om å sette norgesrekorder i lengdehopp og kulekast og diverse øvrige friidrettsøvelser for dem over 60 år. Som forventet klarte han selvfølgelig det.

Jeg takket ja til å overta og har nylig arrangert min første konkurranse, NM i enkeltøvelser på Vallhalla. Jeg har fått masse god hjelp av Knut opp gjennom og også fra Egil Berli, som er sentral i strongman-miljøet her i Norge. Det samme har jeg fått fra alle medlemmene Tvedestrand Strongmanklubb Valhalla. Miljøet er kjempebra; det er ingen forskjell på liten og stor, og overhodet intet kroppspress. Det handler kun om å være sterk og sunn.

I februar fjor fikk jeg en tredjeplass i NM i grep, som arendalitten Thomas Larsen dro meg med på. I september samme år hadde jeg min debut i Norges sterkeste mann (NSM). Bare to dager før avreise kuttet jeg tommelen min halvveis av på benksaga på jobb. Der ble det andreplass i loading og markløft, og femteplass totalt i vektklassen under 105 kilo, og det og det med en godt bandasjert tommel som jeg klarte å få saget halvveis av i benksaga på jobb bare noen dager tidligere.

Målet i årets NSM er en pallplass og aller helst sammenlagtseier. Med seier kvalifiserer jeg meg til Clash of the Coast og Verdens sterkeste mann. Jeg nærmer meg årets mål på å løfte 350 kilo i markløft og 150 kilo i stokk, og håper som alle andre at koronasituasjonen skal bedre seg, slik at det blir lettere å holde treninger og konkurranser framover.