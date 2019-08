Andelslaget spredte hesteeierglede

KRISTIANSAND: I 2016 bestemte Mandal Travklubb seg for å ta grep for å rekruttere nye eiere til travsporten. Hesten Holen Storm ble handlet inn og satt i trening til travklubbens egen Grethe Cecilie Skaar. Fremgangene har ikke latt vente på seg, og på 23 starter har hesten vært blant de tre første i mål hele 13 ganger.

Lørdag sikret Holen Storm karrierens fjerde seier da han sammen med kusk Tom Erik Solberg stakk mulen de nødvendige centimeterne foran en annen sørlandshest, Waxen. I restauranten på Travparken stod jubelen i taket, der flere av eierne samt treneren selv var til stede.

– Det er så gøy å eie hest, jeg er helt skjelven nå! Jeg må bare få oppfordre alle dere i restauranten og dere som ser på TV til å være med på å eie hest, dette er helt fantastisk, strålte Grethe Cecilie Skaar på seremoniplass.

Hesteguiden.com (arkivfoto)

Tok vare på sjansen

Martine Finsand fra Arendal fikk tilliten bak favoritten i dameløpet, Le Rapide. Den oppgaven løste den dyktige 27-åringen på best tenkelige vis. Finsand styrte resolutt til tet, holdt siden et jevnt tempo før hun og Le Rapide skled i fra konkurrentene til sikker seier. Dette var Finsands tredje seier for året, og den 54. totalt så langt i karrieren.

Richard Ekhaugen

Endelig uttelling for Flax

Hjemmetrener Jenny Thygesen toppet en flott sørlandskveld med seier til stallhesten Trø Flax. Kusk Lars Anvar Kolle lot den langveisfarende favoritten Førlands Odin dra opp tempoet i front, og tasset enkelt med i rygg på lederhesten. Da oppløpet kom til syne vred Kolle Trø Flax i angrep, og allerede midt på oppløpet var striden avgjort til hjemmehestens fordel. Triumfen var hestens første seier siden 21.juli 2017.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Dette synes jeg Trø Flax fortjente. Han har gått mange gode løp uten å få full uttelling den siste tiden, påpekte Thygesen på seremoniplass.

Thygesen eier hesten sammen med samboer John Arne Degnes fra Grimstad.