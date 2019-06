Våg vant i Danmark-debut

I pinsehelga reiste alle gutta i Våg G 10–3 til Hirtshals for å delta på Slagter Winther Cup. Dette har vært planlagt i lang tid i samarbeid med Våg FK, og vi var godt utstyrt med både bortedrakter, flagg og vimpler, som seg hør og bør når man skal utenlands på cup.

Våg G 10–3 spiller nivå 1 i serien, og har så langt hatt en sesong med overbevisende resultater. Det var knyttet stor spenning til turen, om hvilke motstandere vi skulle møte, og hvordan det var å spille cup i flere dager. For å forberede kunstgressgutta litt på spill på gressbaner arrangerte vi en trening på gresset på Karuss i forkant. Men uansett dårlig vær, underlag og banestørrelse, denne gjengen tar utfordringen og lærer av det.

God målforskjell

Våg FK var representert med to lag med på Slagter Winther Cup, begge fra 2009 kullet. Vi spilte i hver vår pulje, og ellers var det kun danske lag i denne klassen. Etter de innledende runder var det slett ikke tvil om at dette gikk mot finalespill for Våg G10-3, med en målscore på 38–1.

Privat

Søndag ettermiddag er det semifinale mot Frederikshavn i frisk bris og motvind, og her måtte det virkelig jobbes om vi skulle nå finalen. Det spilles hardt, og vi får en del skader, men den finaleplassen skal vi ha – oppgjøret ender 4–2 og gutta kan slippe jubelen løs. Slitne bein får slappet av med massasje og badebasseng, og det blir en relativt tidlig kveld. Finalen sparkes i gang allerede kl. 07.30 mandag morgen på Horne Stadion i Hirtshals.

Det er spenning i lufta og vi møter vinnerne fra fjorårets cup, Hirtshals 1 – de ser nok gjerne at pokalen blir igjen på dansk jord. Det andre Våg-laget hadde et knepent tap mot Hirtshals i innledende runder, og kunne gi oss noen tips i forkant om motstanderen. De spiller som forventet mye tilbakespillsfotball, med lang ball ut fra keeper, noe vi ikke er vant til. Vi blir presset og hjemmelaget setter det første målet.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Til pause er resultatet 2–1 til Hirtshals, men vi ser at de begynner å bli slitne og øyner muligheten. Det er spenning til siste slutt, Våg leder 3-2, det er like før Hirtshals krangler inn et mål mer, vår keeper får seg en trykk, men gutta klarer å holde stillingen til fløyta går. Både gledesrop og gledestårer kan slippes løs: Våg G 10–3 er U10-mestere i Slagter Winther cup 2019.

Opplevelser i fleng

Våg FK får dermed en pokal til til samlingen si – den skal bare på rundgang hos åtte ivrige fotballgutter først!

Privat

Målet for turen var at alle skulle få gode sportslige og sosiale opplevelser – og det kan både spillere, trenere, støtteapparat og foreldre si seg skjønt enige i at det lykkes vi med. Dette ble et minne for livet!

Neste utfordring for laget er Sør Cup, hvor vi prøver oss i G 11-klassen. Spennende å se hvordan det går!