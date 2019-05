Jerv ute av cupen etter overtidsdrama

GRIMSTAD: Hjemmelaget Jerv åpner godt på Levermyr og har et godt press på Sandefjord innledningsvis. Bortelaget kommer seg noe mer inn i kampen etter hvert, men Jerv er det beste laget og burde kanskje ledet til pause.

Utover i den andre omgangen blir det flere avbrekk i spillet, og tempoet er generelt lavt i kampen. Vertene fortsetter å være det førende laget og brenner noen store sjanser. Begge lag holder litt igjen mot slutten, og tar ikke de helt store sjansene fremover, vel vitende om at et uavgjortresultat fører til ekstraomganger.

Skudd i krysset

Når det er spilt 89 minutter er det bortelaget som tar ledelsen. Ofkir får gå og gå mot Jervs mål, og fra 18-20 meter fyrer han av et langskudd som går rett i krysset. Det blir lagt til mange minutter, så det er enda ikke over på Levermyr. Hjemelaget trykker på fremover, og på en corner flytter de også keeper Boujar opp.

Det ender dessverre med at Sandefjord får kontre, og Mladenovic får enkelt sette inn 0–2 på åpent mål i det 92. minutt. Da virker det naturligvis til å være over på Levermyr, og de fleste tilskuerne begynner på lette på seg. Det var imidlertid ikke over, for i det 95. minutt setter Hoel Andersen inn reduseringen. Da var det fortsatt et par minutter igjen å spille, og Jerv får en siste mulighet.

Svært nær utligning

En duell nær Sandefjords 16-meter ender i beina på Anene, som setter ballen via keeper og i stolpen.

Dermed er Jerv i ute av cupen. Sånn er fotballen, og heldigvis er det ikke lenge til neste kamp – søndag kommer nok et storlag, nærmere bestemt Aalesund, på besøk.