UTØVERBLOGG: Det var hektisk fra start, mye luring og flere bruddforsøk. De fleste til stede visste hvem jeg var og løftet på rumpa med en gang de så jeg var aktiv. Jeg tittet meg konstant rundt og hadde flere å holde styr på.

Etter rundt fire mil ble det dannet en 20-mannsgruppe. Her ble det kjørt hardt og luken ble etablert. I løpet av de neste milene var det fler som datt av og da vi passerte åtte mil, syklet vi over løypas høyeste punkt. Her stakk Jørn fra Grenland CK og jeg valgte gå etter. Det var derimot enighet bak om å kjøre oss inn igjen.

Måte være kynisk

Jeg skjønte nå at kreftene måtte brukes kynisk. Vi hadde bare syklet 100 kilometer og jeg visste det var harde partier i avslutninga. På dette tidspunktet var vi åtte mann. Jeg så rundt meg og sa bestemt til meg selv: Jeg skal vinne!

15 kilometer før mål kom nest siste bakke og jeg så at det var Jørn som ble min argeste konkurrent. Han og jeg passerte toppen sammen og opparbeidet oss en liten luke.

Tti kilometer før mål kom siste bakke og jeg var fast bestemt på at jeg skulle holde roen og ikke støte fra. Over toppen var luken bak blitt rundt 25 sekunder og vi visste begge to at vi måtte jobbe sammen for å holde inn.

Gode forberedelser

Avslutninga var hektisk, med blant annet tre rundkjøringer den siste kilometeren før oppløpet. Jeg hadde imidlertid gjort forberedelsene som skulle til. Avslutninga var syklet gjennom og visualisert flere ganger i siste del av rittet. 100 meter før siste rundkjøring smelte jeg til på venstre side og snudde meg aldri tilbake. På oppløpet var det syre opp til ørene, men jeg spurtet alt jeg hadde og kom først over mål.

Til min overraskelse valgte Arendal CK som var arrangør av rittet å ikke ta opp de tre første på pallen. Tenk om det var noen mindre rutinerte som vant, hadde hatt sitt livs dag, og da ikke fått stå på en pall og motta heder og ære.

Jeg ba derfor kona ta et bilde av meg da jeg kom hjem. Det kan du se øverst på denne siden.

