ØIF Arendal fortsatt poengløse

OSLO: Sesongåpningen har så langt vært godt under forventet for regjerende seriemester ØIF Arendal.

I Nordstrandhallen søndag ble Bækkelaget for sterke. ØIF gikk på et 27-34-tap og har dermed tapt begge seriekampene så langt denne sesongen. Det gir en foreløpig plass under streken med null poeng og minus 12 i målforskjell.

Det var ikke mye rope hurra for i Nordstrandhallen sett med svarte og røde øyne, men et par ting var det. For Sander Simonsen viste seg nok en gang fram fra en positiv side. Han satte inn seks mål på seks skudd fra sin høyrekant og ble ØIFs toppscorer i kampen. Ellers ble det dessverre for mange bomskudd denne gangen og personlige feil som fikk konsekvenser.

ØIF Arendal og Bækkelaget har hatt for vane å vinne hjemmekampene mot hverandre, så i så måte var ikke sesongens kamp noe unntak.

Langt bak målsettingen

Men Simonsens uttelling kunne ikke hindre sesongens andre nederlag og sesongens andre kamp med 34 baklengs. ØIF har tidligere hatt som mål at de ikke skal slippe inn mer enn 25 mål per kamp.

Også denne gangen var det lite hjelp for målvaktene av forsvaret. Spesielt var Emil Sundal effektiv. Forrige sesongs toppscorer fikk herje og scoret på ti av 12 avslutninger. Også Bækkelagets nykommer Lukas Karlsson viste seg fram med å sette seks scoringer.

ØIF fikk kampens første scoring ved Josip Vidovic. Det var likt fram til 2-2, men da stakk hjemmelaget fra. Etter fem minutter lå ØIF under 2–4. Forspranget var doblet da ti minutter var gått.

Etter 15 minutter var en viss kontakt opprettet med 8-10, men skuddbom og tekniske feil sørget for elevene til Marinko Kurtovic lå under 8–12 under ved 20 passerte minutter. Ved pause lå ØIF under 12–16.

Nærmet seg

I andre omgang dro hjemmelaget fra. ØIF hadde en viss kontakt i starten med å ligge fire mål bak, de første ti minuttene. Spranget opp var en liten stund tre mål, men vertene sørget raskt for at det ble fire mål igjen. ØIF var bak 20–24 da det var spilt like over ti minutter.

De neste ti minuttene ble kampen avgjort. ØIF gikk fra å ligge tre og fire bak, til å være seks, sju og åtte mål bak, og med seks minutter igjen var det ni mål å hente igjen.

Litt skjerping på slutten sørget for at det ble 27–34 og sjumålstap, men det var en mager trøst på denne Oslo-turen.