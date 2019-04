Vant vårklassiker på Fevik

FEVIK: Eskeland satt i brudd de to siste milene av mandagens sykkelritt og vant med en knapp sykkellengde på sin bruddkamerat Jon-Anders Bekken fra Tønsberg CK. Disse to stakk fra feltet i Holteknekkeren og så seg aldri tilbake. Ole Jacob Haugen fra IK Hero tok tredjeplassen rundt ti sekunder etter vinneren, og Stine Borgli fra CK Victoria ble beste kvinne med 8. plass. I pulja "Rekordjagerne" var det Trond Even Wanner fra Lund CK som krysset mållinjen først.

May Elin Aunli

Per Eskeland meldte følgende etter seieren:

– Oppladingen har vært relativt «normal» i år, men jeg har vært litt seigere i de fleste par løpene enn de foregående årene. I dag var følelsen bedre, synes jeg.

– Jeg har ikke noe uttalt mål for sesongen, men håper å kjøre et bra norgescupritt eller to. Hvis tiden tillater det, har vi sett litt på noen cupritt i Danmark. Det hadde også vært gøy.

– Neste ritt for Gjerstad IL blir Oggevatn rundt, hjemmebanen til Hans-Tore Andersen. Det forplikter!

