«Sørlandslaget» med storeslem

Tidligere i april deltok Start, i samarbeid med NFF Agder, på elitetiltak på Hamar for G13-lag (gutter født i 2006). Dette var det første tiltaket for denne årgangen sammen som et "kretslag".

Elitetiltaket på Hamar var et tilbud for klubbene i Norsk Toppfotball. Laget spilte fire kamper i løpet av helga, og møtte Odd Grenland, HamKam, Ull Kisa og Skeid. Unggutta fra Agder gjorde en kjempeinnsats og vant samtlige kamper overbevisende!

Resultater:

Start – Odd 5–2

Start – HamKam 11–1

Start – Ull Kisa 5–1

Start – Skeid 3–0

Troppen som var tatt ut til dette tiltaket var tatt ut av NFF Agder, og siste søndag før avreise hadde troppen en trening på et solfylt Sparebanken Sør Arena. Deretter dro laget med buss fredag formiddag til Hamar, hvor de bodde sammen på skole. Her fikk spillere fra klubber fra Risør i øst til Flekkefjord i vest spille fire kamper over to dager. Ungguttene fikk gode referanser som de forhåpentligvis tar med seg tilbake til sine moderklubber.

Vi ser fram til å følge gutta i fortsettelsen!

IK Starts «sørlandslag» besto i dette elitetiltaket av Fredrik Sandberget fra Hisøy, Abdirahim Muhamud Ahemednur fra Våg, Nicolai Lysø fra Vigør, Jonas Myhrstad fra Randesund, Jesper Gravdahl fra Gimletroll, Kasper Schie fra Donn, Sebastian Fjellheim fra Donn, Jens Ruenes fra Vindbjart og Jonathan Karlsen fra Vindbjart. Foran fra venstre: Balder Hansen fra Risør, Linus Lund Brekka fra Grane Fotball, Thomas Hauge Lans fra MK, Pawel Tytyk fra Flekkefjord, Sebastian Kjevik Andersen fra Vindbjart, Herman Seierstad Johnsen fra Randesund, Mathias Lande fra Vigør, Christian Wahlstrøm fra Donn, Leo Askedahl fra Vindbjart og Eskil Duesand Topland fra Jerv. Trenerne som var med var Joachim Eriksen og Olafur Bjarnason.