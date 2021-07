Fløy tapte nok en seriekamp

BERGEN: Kampen var preget av lite presisjon i Fløys spill, med enkle feil og lite samkjøring fremover.

Hjemmelaget fikk ha ballen i store perioder av den første omgangen. Uten å skape de store sjansene den første halvtimen viste Øygarden at de skulle slå tilbake, etter at kampen forrige helg endte med 8-0-tap for bergenserne.

Etter 36 minutter spilt fikk Øygarden tak i ballen etter et lite Fløy-press. Det ble slått langt langs bakken og gjennom til Knut Haga som gikk på et godt løp bak Fløy-forsvaret. Han var sikker alene med Fløy-keeper Ante Knezovic og satte ballen til side i mål og dermed 1-0-ledelse.

En ordentlig blytung omgang for Fløy hvor det ikke ble skapt noe fremover. Noe som har blitt en dårlig trend, hvor Fløy ikke klarer å skape nok sjanser til å få ballen i mål.

Langt under pari

Lagene gikk til pause på stillingen 1-0 til hjemmelaget på Ågotnes Gress. Fløy var nødt til å være misfornøyd med en omgang langt under pari om man ønsker å spille seg ut av nedrykksstriden.

Den andre omgangen startet som den første sluttet. Fløy lot Øygarden spille sitt spill og ble straffet etter 48 minutter spilt.

Øygardens Fabian Rimestad dro til fra drøye 25 meter og sendte ballen i bue over Knezovic og i mål. 2-0 sto det da resultattavlen.

Etter rundt 60 minutter spilt gjorde Fløy to dobbeltbytter over kort tid og viste at de ville få kampen i sitt spor. Inn for Tobias Henanger kom lynvingen Marcus Aslaksen, mens Sebastian Fredriksen ble byttet ut for Jone Bjerkreim Kleppa. Det var et gledelig syn for alle med hjerte i Fløy å se Kleppa tilbake på flanken, etter skadeopphold. André Richstad kom inn på topp for Kristian Lien. Samtidig tok Johannes Eftevaag, på utlån fra Start, over for Dejan Corovic som høyre midtstopper.

Kjempesjanse

Kampens største og Fløys eneste store mulighet kom etter 65 minutter da en Øygarden-forsvarer bommet på ballen. André Richstad fikk til et skudd i tverrliggeren, der Ole Fredrik Thorsen nikket ballen igjen i den vannrette stolpen. Han ble senere avvinket for offside.

Thorsen ble senere byttet ut til fordel for unggutten Mansor Said på topp.

De siste 15 minuttene ble preget av at Øygarden kunne spille på resultat og at Fløy ikke klarte å få presisjon i spillet over midtbanen. Noen dødballer ble vunnet i god posisjon, men endte ikke i noen muligheter til å score for Fløy.

Med dette resultatet er Fløy fortsatt på bunn av tabellen etter fire tap og tre uavgjort. Laget står fortsatt uten seier i den tøffe og jevne Postnord-ligaen Avdeling 2. Neste kamp er hjemme mot Vard Haugesund som kommer på besøk på Arkicon Arena onsdag 21. Juli kl. 18.00.

Fløy-børsen

3 poeng: Thomas Nygaard

2 poeng: Anders Hella

1 poeng: Mathias Grundetjern