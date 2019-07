Fikk Vindbjart-debuten i ny seier

PORSGRUNN: Kø og stillestående trafikk på E 18 østover forsinket lagbussen kraftig, og først ti minutter før oppsatt kampstart ankom spillerne Pors Stadion. Med tjue minutters utsettelse fikk de litt oppvarming, men starten av kampen ble rotete, og vi var heldige som slapp unna baklengs første halvdel av første omgang.

Tidligere Vindbjart-spiller Tony Vo kom nærmest da han fikk skyte på omtrent åpent mål, men traff medspiller Granit Shala, som lå på målstreken, og i tillegg til å stoppe et mål ble han også avblåst for offside! I andre enden fikk Marcus Aslaksen vår største sjanse da han lurte seg forbi bakerste mann, men klarte ikke å lure Pors-keeper Ajay Sureshkumar. Også i andre omgang startet Pors best, men Christoffer Braastrup Andersen i målet vårt var i godt slag, og reddet bra det som kom seg forbi et hardtjobbende forsvar.

Stian Bøe

Åtte minutter ut i omgangen var det i stedet vi som satte fart framover, spilte oss over på høyre der Marcus Aslaksen tredde gjennom indreløper Simen Aanonsen som satte ballen i mål nede ved nærmeste stolpe.

Stian Bøe

Hjemmelagets forsøk utover i omgangen ble mer desperate langskudd utenfor og over mål, mens vi kopierte førstemålet tolv minutter før slutt. Nå var rollene forskjøvet, Simen tok ballen med framover fra midten og la videre til Robert Våge Skårdal da det begynte å bli trangt rundt ham, Robert satte ballen i korteste hjørnet, og ga oss en viktig tomålsledelse inn mot avslutningen av kampen.

Pors presset på, men Christoffer fortsatte å stenge buret, selv etter at en albue i nesa i en duell krevde litt tilsyn fra middels utdannet medisinsk personell på benken vår. Øyvind Løkkebø Gausdal ble igjen målløs, selv etter en kontring på slutten der han fikk hele motstanderhalvdelen for seg selv i en mann mot mann-duell med keeper, som han tapte.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Stian Bøe

Fem tilleggsminutter ble til ti etter smellen til Christoffer, og trener Steinar Skeie benyttet sjansen til å bruke litt tid på bytter. Med rundt 15 mann ute med skader og suspensjon var dagens innbyttere juniorspillere med til sammen fem minutter A-lagserfaring. Nå er de opp i nesten tjue, etter at Martin Niklas ‘Nikke’ Eidet Svenson og Sondre Andersen fikk sine debuter.

Oppsummert, en fin borteseier. Etter at vi brente to store sjanser alene med keeper ble det likevel effektiviteten og keeperspillet som avgjorde. To mål fra indreløperne er viktig når angrepsrekke ikke har dagen foran mål.

Ved halvspilt serie har vi kun tapt to av 13 kamper, men ligger likevel ti poeng bak serieleder Fløy, på femteplass med 23 poeng. En kamp gjenstår før noen velfortjente uker ferie, bunnlaget Storm kommer til Moseidmoen lørdag.