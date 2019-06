31–0 i målforskjell på sju kamper

ARENDAL: Onsdag ble Lillesand beseiret 4–0 etter to scoringer av Wilhem Pepa og ett hver av brødrene Balal og Amid Arezou. Trauma har vunnet sine sju første seriekamper, og hvis man inkluderer tre treningskamper før seriestart, står laget med ti strake kamper uten baklengsmål.

Trauma er preget av tradisjoner og dugnadsånd. Vi er en samarbeidsklubb til Arendal Fotball og var i toppen av 3. divisjon da AF ble stiftet. De siste par årene mistet vi mange spillere til klubber som Grane, Hisøy og Øyestad. A- laget vårt stilte i fjor høst opp mot Rykene i siste kamp med kun åtte-ni spillere.

Da var bunnen nådd for oss som er vokst opp på Tromøy og med hjerte i Trauma. Vi kontaktet da Gaute Haugenes om han kunne tenke seg å være med på å bygge opp noe igjen.

Gaute har en merittliste som trener som taler for seg og er i tillegg D- trener. Vi fikk i tillegg et solid sportslig apparat rundt klubben. Flere spillere kom å trente med oss og signerte for Trauma. Treningene til Gaute og Rolf Haugenes var det meget god kvalitet på. Vi spilte gode treningskamper både mot flere motstandere fra høyere divisjoner.

Gautes filosofi er et meget godt forsvar og midtbane og med spillere som Balal og Pepa i angrep er vi alltid farlige. Mathias Leander har holdt nullen i su kamper på rad. I tillegg har vi slått Randesund 2 0-12, men den kampen ble annullert da de trakk laget.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Mange kan mene mye om stallen vår osv. Det som er helt sikkert er at det mange tøffe kamper også på sjette øverste nivå. At vi har klart dette, er vi utrolig stolte av. Laget har blitt svært sammensveiset og jobber for hverandre. Vi treffes mye både på og utenfor banen. Det er veldig viktig.

Trauma har mange spillere fra Tromøy og et veldig godt juniorlag. Fremtiden ser lys ut. Vi har også noen spillere fra området rundt Arendal.

Det som er kjempegøy er at vi har vekket til live den gamle gløden som har vært i Trauma. 500 mennesker på hjemmekampene og kjempestemning. Entusiasmen er tilbake og vi merker det på hele klubben. For å spille på et lag som Arendal Fotball fordrer det ekstra kvaliteter. Kan vi være med på å utvikle spillere som går den veien, vil dette være kjempebra.

Vi i Trauma unner alle andre lag suksess og tror dette er selve nøkkelen til å lykkes selv!