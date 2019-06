UTØVERBLOGG: Jeg reiste til NM enkeltøvelser i Valhalla i Tvedestrand sammen med Helge Thorsen (som også deltok) og kjæresten min, Erling Abrahamsen (som også løfter, men som sto over denne konkurransen). Erling er en av personene som har hjulpet meg ekstremt masse hittil, han har lempet atlassteiner i hagen min hjemme og plassert en yoke i tunet mitt, så nå kan det endelig trenes mer på det!

Helgas enkeltøvelser i NM var som vanlig arrangert av ildsjelen Knut Bjorvatn og stemningen var som alltid veldig bra. Øvelsene denne gangen var først stokkpress, og der slo jeg min egen rekord med fem kilo. Så nå klarer jeg å løfte 73 kilo fra bakken og opp over hodet, som er tre kilo mindre enn kroppsvekta mi. Teknikken må terpes og trenes på så har jeg enda mer inne. Dette holdt til en tredjeplass i denne øvelsen da det var Cecilie Wormdahl og Nina Hake som sloss om norgesrekorden her! Nina Hake satte norgesrekord her med hele 90 kilo.

Video: Stokkpress over hodet, 73 kilo

Andre øvelsen var frameløft, den øvelsen jeg hadde gledet meg mest til. Hadde en liten anelse at jeg muligens kunne klare å slå norgesrekorden her som var på 273 kilo. Det greide jeg og den nye rekorden er nå 285 kilo i åpen klasse kvinner. Det holdt til førsteplass i konkurransen også, så dette var sykt gøy! 300 kilo eller mer er neste mål til neste år. Jeg hadde bare i bakhodet at jeg kanskje kunne greie å slå denne, for forrige gang på valhalla for to år siden løftet jeg 232 kilo i denne øvelsen. Men jeg ville se om det gikk og det gikk lett!

Video: Norgesrekord i frameløft, 285 kilo

Jeg hadde heller ikke trent meg opp skikkelig til akkurat denne øvelsen. Jeg har trent omtrent som vanlig, men forbereder meg alltid litt ekstra til de øvelsene jeg vet jeg skal konkurrere i. En «deload» ei ukes tid før konkurransen gjør at kroppen gleder seg til å løfte tungt. Jeg tenkte heller ikke på vekta mi denne gangen, så det var deilig å bare kunne spise masse hele uka før konkurransen og spise samme dag før man gikk på vekta der!

Siste øvelsen var yoke, da var kroppen min ganske kjørt. Denne øvelsen la jeg derfor ikke så mye i. Jeg ville bare ha det gøy og var allerede superfornøyd med en norgesrekorden. Det er en vond yoke i Valhalla, men jeg klarte å fullføre tre meter med 216 kilo. Her fikk jeg sisteplass av fem jenter. Men velfortjent heder til jentene som gikk med mer her, og det var dessuten to nykommere i strongwomanmiljøet som gikk med 236 kilo. Jeg elsker at det er flere jenter som tør å bli med, og de imponerer både med fysisk styrke og viljestyrke.

Neste store mål jeg har er 200 kilo i markløft med drakt. For et par uker siden dro jeg 185 kilo i markløft med drakt, og det var første gang jeg prøvde en slik drakt. Den var attpåtil for stor og jeg kjente at jeg har mer inne. Løftet var uoffisiell norgesrekord med én kg i åpen klasse kvinner. Jeg skal jobbe mot å øke til 200 kilo fram til september. Ryggøvelser begynner virkelig å bli mi greie!

Video: Uoffisiell norgesrekord i markløft med drakt, 185 kilo

Fremover skal kostholdet terpes på og jeg skal også få et skikkelig treningsprogram. Svein Erik Haugland fra Marnardal, som har sølv i VM i markløft, skal couche meg litt framover og jeg ser virkelig fram til å løfte mer!

