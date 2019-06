Idrettsstipend til Marnardal-utøver

Eirik var en av ti utøvere i alderen 18–25 år i Agder og Telemark som nylig fikk et idrettsstipend på 50 000 kroner fra Sparebanken Sør. Det er gledelig å se at banken, i samarbeid med Olympiatoppen Sør og idrettskretsene, ønsker å satse på lokale idrettsutøvere og bidra til vekst og utvikling.

Juryens begrunnelse:

Eirik har et enormt potensial innenfor skiskyting. Dette baserer vi på resultater samt evnen til og hele tiden å ute maksimalt å treninger. At en utøver på Eiriks alder er så målbevisst og flink til å finne de beste løsningene i trening og konkurranse, ilhører sjeldenhetene. Det er på bakgrunn av dette vi ser hvilket enormt potensial som ligger og venter på å bli forløst. Dersom man skal bli best i verden, må man alltid trene best i verden og der er Eirik allerede på god vei.

I tillegg til å markere seg i idretten sin har Eirik også vist seg å være en god rollemodell for de andre skiskytterne ved skolen også utenfor idrettsarenaen.

Dette medfører at Eirik er valgt som tillitsmann på laget for sesongen 2018/19. Han er også en pådriver og svært delaktig i å arrangere skiskytterkarusell for de lokale ungdommene som ønsker og ha det gøy og konkurrere på kveldstid. Eirik er også en positiv bidragsyter i klassemiljøet på skolen og får gode skussmål fra lærerne når det gjelder å utvise respekt og ydmykhet til klassekamerater og lærere. Han har ”plettfri vandel” på skolen og ingen fravær utover det som er når han er borte på samlinger og renn.

Resultatene til Eirik er gull i junior-NM normaldistanse og sølv i junior-NM fellesstart sesongen 2018/2019.

Vi i Marnardal Idrettslag synes det er veldig stas og fortjent at vår utøver får et slikt prestisjefylt stipend! Vi heier på deg og idrettskarrieren din videre, Eirik!