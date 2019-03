Birkenes-skiskytter med to nye NM-medaljer

Under del to av junior-NM var søndag også kretsstafetter hvor Martin gikk i Agder sitt M 17-21-lag som tok åttendeplass. På Agders lag i denne klassen gikk også Eirik Nome, Ånon Flåta og Thor Arild Aas.

Vi har snakket med Martin om de individuelle NM løpene siste helg. Rennet ble arrangert i Knyken skisenter i Orkdal.

– Jeg følte meg litt tung i kroppen under fredagens fellesstart. Dette tror jeg kan skyldes at jeg i forkant av helga hadde trent relativt mye mengde. Men jeg klarte heldigvis å henge med fremme i front av feltet under hele løpet. Så på tross av fem bomskudd kapret jeg altså en sølvmedalje, sier Martin og fortsetter:

Atle Uldal

– Under lørdagens sprint var jeg mye lettere i kroppen og leverte bedre i sporet. Men også da pådro jeg meg litt for mange bom, med tre i antallet. Jeg klarte å kompensere noe med fart i sporet og gikk inn til bronsemedalje. Totalt sett vil jeg si meg meget godt fornøyd med resultatene også denne helga.

Som en forklaring på at han ikke har klart å hente hjem gullmedaljen på snø ennå (han har individuelt gull fra rulleski-NM) sier han at skyteresultatene ikke har vært gode nok i disse rennene.

– Skal en ta gullet i skiskyting på dette nivået må en prestere både i sporet og på standplass. Det er vel det som er så fascinerende med denne sporten både for oss utøvere og for tilskuerne, sier Martin.

Atle Uldal

Nå ser han fram til det siste norgescuprennet denne sesongen som er siste helga i mars. NC-finalen for juniorer blir arrangert samtidig med senior-NM, i Ål i Hallingdal. Martin leder norgescupen i klassen M18 med 46 poengs margin. Han håper å kunne forsvare den gule trøya/startnummeret ut sesongen.

Vi ønsker Martin og de andre lokale løperne lykke til under norgescupfinalen og NM på Ål!