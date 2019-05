Norgesrekord av Malene Rypestøl

Rypestøl, som trenes av Geir Thorstensen i Vågsbygd SLK, overrasket hele Svømme-Norge med å sette norsk seniorrekord på 1500m fri med tiden 16,13,25 – 16,26 sek bedre enn Astrid J. Halvorsens ett år gamle rekord Rypestøl var over én bassenglengde foran den gamle rekorden på kortbane (25 m basseng).

Hun forbedret sin egen kretsrekord med 53,8 sekunder fra 2017 og var over to minutter foran de øvrige jentene i øvelsene i Stavanger Open og faktisk over halvminuttet foran beste guttesvømmer, selv om nivået her var noe begrenset.

Rypestøl hadde bl.a. passering 800 m på 8.41.57 (2,5 sek etter hennes egen landbestetid på distansen). På den siste femti meteren kom hun helt ned i 29.81 og vi ser at hun svømte den siste halvpartenav distansen 4,8 sekunder raskere enn den første, noe som benevnes som "negativ split" innen flere idretter.

Åttende best i verden

Tiden er den åttende beste tiden i verden på kortbane i 2018/2019 på 1500m fri!

Dette er Rypestøls første norske seniorrekord etter at hun det siste året har toppet Norges-listene på 400m fri, 800m fri, 200m medley og 400m medley på lang- og kortbane.

Det er en snau måned siden hun tok en rekke flotte finaleplasseringer i den nordiske serien i Helsinki, Bergen og Stockholm med sterk internasjonal deltakelse, og hennes tider i Stavanger Open denne helgen viser at hun er i stadig utvikling.

Vant samtlige starter

Rypestøl hadde ti starter i Stavanger og vant ti førsteplasser i seniorklassen med en norsk rekord og fire nye kretsrekorder for Agder svømmekrets.

Hun satte to nye kretsrekorder på 50m bryst med 32.08 lørdag og 31,98 i superfinalen på søndag. Her forbedret hun Tiril Rist Jensens rekord med 0,13 sek.

På 200m fri svømte hun på meget lovende 2,00,30 som var 1,7 sekunder bedre enn hennes egne kretsrekord fra i fjor. Dette er et viktig resultat da Norge jobber mot å kunne stille et lag i 4x200m fri i internasjonale mesterskap.

I tillegg gjorde hun 1,01.03 på 100m butterfly og 1,03,01 på 100m medley før hun avsluttet stevnet med 8,40,08 på 800m fri like over hennes lansbestetid 8,39,07.

Svømmer snart på hjemmebane

Neste store stevne blir Aquarama Open i Kristiansand om tre uker som går på langbane, deretter knallhard leir fram til sommerens NM langbane.

En del lovende svømmere fra Varodd svømmeklubb deltok også i Stavanger Open og flere av disse gjorde svært lovende resultater som vi kommer tilbake til.