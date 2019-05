KOK-løper med to tredjeplasser i norgescupen

AMMERUD/BJUGN: Dag var godt fornøyd med løpet, og kunne melde om kun noen små tidstap på et par av postene. Foran ham på resultatlista var det bare to løpere som er tatt ut på det norske World Cup- laget i juni. Helgens løp gikk i Bjugn. Helt ute ved kysten møtte løperne et åpent lettløpt trønderterreng med mange myrer og ingen stier. Tirsdagens norgescupløp i sprint gikk på Ammerud blant blokker og på asfalt. Dette viser variasjonen i o-idretten! På tirsdagens sprint ble det også 3. plass til Dag. Han var godt fornøyd med resultatet, til tross for en feil mot slutten.

NM Ultralang

I H19-20 gjennomførte Sebastian Daland gode tekniske løp begge dager. Han ble nr. 5 på søndagens NM Ultra og nr. 7 på mellomdistansen. Dessverre var ikke Sebastian helt fornøyd med den fysiske formen i helgen, og hadde dermed ikke sjanse til å kopiere fjorårets sølvmedalje på Ultralang. Sebastian, som studerer i Göteborg, har fått forberedt seg til sesongen som planlagt og vi håper det snart løsner fysisk for den sympatiske Vågsbygd gutten. Sebastian er blant de fem-seks beste juniorløperne i Norge og har god mulighet til å kjempe om en av plassene på Norges lag til junior-VM.

Ivar Haugen

Fremgang

Eneste KOK-jente på startstreken i helga var Christiane Ruud Bøckman. Hun løp inn til henholdsvis 14. og 11. plass. Særlig lørdagens løp av oppløftende hvor hun viser at hun holder farten til de beste store deler av løypa og kun en liten feil mot slutten skilte Christiane fra en plassering helt i toppen.

Pål Runde

Tett program

Det er et svært tett løpsprogram med tre NC/NM helger i mai, det passer dårlig sammen med at det er eksamenstid for mange av klubbens løpere. Derfor var det enkelte som prioriterte skole denne helgen. KOK var også representert med Vegard Danielsen, Kristian Pytten og Christian Bøen på Løpeklubbens lag som ble nr. 5 i Holmenkollstafetten. Om to uker står NM i sprint i Nydalen på programmet. KOK løperne har tradisjonelt hevdet seg godt i sprint og det er flere løpere som har kapasitet til å ta medalje.

Resultater NC sprint tirsdag

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Resultater NC mellomdistanse lørdag

Resultater NM Ultralang søndag