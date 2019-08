KOK-duo vant NightHawk

NightHawk er en stafett med både natt- og dagetapper. På nattetappene lørdag kveld var både Trygve og Brage med helt i teten store deler av den fire kilometer lange løypa. Etappene går parallelt, så det er mange løpere ute samtidig og skikkelig trøkk. Her gjaldt det å holde hodet kaldt, og det gjorde KOK-guttene. Da tidene ble lagt sammen, lå de på fjerdeplass bare 56 sekunder bak teten.

– Det er gøy å løpe natt, for det er mer teknisk når man ikke ser så mye av terrenget rundt seg, sier Brage, og legger til at det har ikke blitt noe trening på hodelykt siden i vinter.

Håvar Birkeland Stormoen

Sterk etappe

Trygve gjorde unna den vel tre kilometer lange 3. etappen på 22 minutter, men Nydalens løper løp enda fortere og hadde økt forspranget til KOK litt. Trygve sendte Brage ut sammen med flere andre lag for å jakte på Nydalen, og Brage tok utfordringen.

Han holdt et tempo ingen av de andre lagene kunne matche og allerede etter 1,6 kilometer var han bare 20 sekunder bak Nydalen. Ved 5. post ble Nydalen passert, og Brage skjønte det kunne gå mot seier da han ikke så Nydalens løper bak seg. Dermed var det bare å sikre inn de siste postene og møte en jublende glad lagkamerat.

– Det var spennende å vente på Brage, og deilig å se ham i solid ledelse inn til mål, sier Trygve.

KM, SM og O-idol venter

De to lovende KOK-guttene fortsetter dermed å imponere. Under Hovedløpet forrige helg ble det gull og sølv til Brage og Trygve kom på premieplass begge dager. Nå venter KM og SM lokalt før det er O-idol i slutten av september. Kanskje de må ha en ny Oslo-tur i løpet av høsten også, for i tillegg til sko og annet sportsutstyr fikk de nemlig deltakelse i motbakkeløpet Oslos bratteste i premie.

Vekslet først

KOK stilte lag også i herrer senior. Dessverre sto noen av de beste løperne over, så her var ikke KOK blant favorittene. Seniorene startet også med nattetapper, fire parallelle, så det var et skikkelig tog av løpere som startet ut. Den ene av etappene var litt lenger enn de andre, vel ni kilometer, og her spurtet KOKs Dag Blandkjenn inn til etappeseier, akkurat som under Jukola tidligere i sommer.

Thorbjørn Værp

Etter de fire nattetappene var regnet sammen lå laget på 15. plass, men i løpet av de fire dagetappene løp de seg opp til 12. plass. På laget løp John Runde, Petter Marki Erichsen, David Runde, Dag Blandkjenn, Håvar Birkeland Stormoen og Thorbjørn Værp. David og Dag løp både natt- og dagetappe (som er lov på NightHawk).

Nattorientering for alle

NightHawk har etablert seg som en av de største stafettene i Norge, og i år stilte totalt 135 lag, i tillegg er det individuelle løp for dem som ikke klarer å stille stafettlag. Ekstra populært er det at alle, også de yngste, løper nattorientering!

Night Hawk Lillomarka 2019