VM i orientering for veteraner – en oppvisning i livsglede

Orientering er en idrett for spesielt interesserte i Norge, men spesielt i Finland og Sverige er sporten stor. Forskning på «healthy ageing», altså sunn aldring, fra Örebro Universitet ble til og med referert på forsiden av Dagens Næringsliv for et par år siden. Forskerne fant at veteranorienteringsløpere hadde bedre nattesøvn, mindre depresjoner og mindre trøbbel med fordøyelsen enn sine jevnaldrende. Dessuten var de generelt mer fornøyd med livet. Konklusjonen var enkel: Skal du ha en sunn aldring, vær fysisk aktiv, sørg for at hjernen er aktiv og vær sosialt aktiv. Og siste punkt var: «Eller meld deg og din familie inn i nærmeste orienteringsklubb, for da får du hele pakka». Overraskende nok kunne forskerne også påvise at bakteriefloraen i tarmene til orienteringsløperne var mer rik og robust enn hos deres jevnaldrende.

3500 påmeldte

Hvert år arrangeres VM i orientering for veteraner i alderen 35–100 år. I år var løpene lagt til Latvia, med sprintløp i gatene i gamlebyen i Riga og mellomdistanse og langdistanse i skogen ut mot kysten. Inklusive treninger og innendørsløp på det nasjonale fotballstadionet, var det mulig å løpe ni ganger på åtte dager. 3500 løpere var påmeldt, de største klassene var kvinner og menn mellom 70 og 75 år. De eldste i år var tre herrer på 90–95 år, men det har tidligere stilt opp løpere i både 95-årsklassen og 100-årsklassen.

Konkurransen om å bli verdensmester er knallhard i alle klasser, men konkurransene er så viselig innrettet at alle får være med. Først er det kvalifiseringsløp der deltakerne plasseres i finaleheat ut fra resultatene. I klassene med størst deltakelse er det fem finaleheat, og vinner av A-heatet blir verdensmester. Norge fikk flere verdensmestere, men ingen av dem var fra Sørlandet.

Skavanker i fleng

Jeg er lege med særlig interesse for folkehelse, og det er fascinerende å snakke med deltakerne om deres sykdommer og skavanker. Kunstige hofter og knær er heller regelen enn unntaket, og et forbausende stort antall er hjerteoperert. En av deltakerne i H85 tok seg rundt løypa med en spesialdesignet rullator, en annen deltaker (i H75) pustet gjennom et hull på halsen og fikk all sin næring gjennom en slange rett inn i magen. Ingen av disse ble verdensmester, men jeg tenker at disse er verdensmestre i å takle helseutfordringer. Dette er gode bekreftelser på forskningen fra Örebro: Veteranorienteringsløpere kan ha mange og alvorlige sykdommer, men de har glimrende helse.

Hvordan gikk det så med deltakerne fra Nye Kristiansand, altså Søgne, Songdalen og Kristiansand? Ingen ble verdensmestere, men alle fullførte med stil og er klare til nye utfordringer.