Vold Gunvaldsen kræsjet i Portugal

Denne VM-runden ble avholdt i Gouveia, drøye to timer unna Porto. Det var en svært varm helg, men heldigvis så ble det overskyet som gjorde at sola ikke stekte så ille.

Lørdagen var det klart for kvalik. Jarand-Matias kjørte godt i Q1 og kjørte inn til P12. Mellom sine to forsøk så han hvordan de andre løste hindrene, og la en mye bedre plan for Q2. Denne funket helt ypperlig og det ble en P9, som ga en super startposisjon søndag.

Søndagen ble ikke helt som forventet. Det startet relativt bra, men fokuset var ikke helt på plass. På den andre runden hadde Jarand-Matias et stort kræsj som førte til at han fikk seg en kraftig trøkk i hode, lår og underarm. Dette ga en stor påkjenning på konkurransen. Sånt skjer, og en del av å konkurrere. Nå er det bare å få kroppen og fokuset på plass til neste VM-runde i Frankrike kommende helg. Tusen takk til alle sponsorer, familie og venner!