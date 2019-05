Under drømmegrensa på tredje forsøk

BLOGG: Sub3 på maraton – hva betyr det egentlig? Jo, da løper man 42 195 meter på under tre timer. For å gjennomføre et maraton på under tre timer, må du holde en snittfart på noe under 4,15 minutter per kilometer eller under 14,1 km/t i gjennomsnitt. På verdensbasis klarer kun ca to prosent av alle som fullfører et maraton å løpe på 2.59.59 eller bedre.

Maraton er en lunefull distanse. Kroppen blir presset til det ytterste. Problemer som kan oppstå underveis er mange. Magetrøbbel, krampe, utmattelse, dehydrering og gnagsår på plasser du aldri har tenkt på.

Så hvorfor er det mange løpere som ønsker å løpe denne distansen? Som fersk maratonløper kan jeg fortelle hvorfor. Den følelsen å ha kommet til mål etter 42 kilometer er ubeskrivelig god! De små tingene i hverdagslivet blir plutselig kjempestore. Tenkt at en liter vann kan være så godt! Middagen som du har fantasert om den siste timen i løpet kan nytes. Og selvsagt tida eller persen som må feires med noe godt i glasset.

Aldri kjedelig

Haspa Marathon Hamburg 28. april 2019 hadde 35 000 påmeldt, inkludert 14 000 av dem på maratondistansen. En av de 14 000 var meg, Ingrid Ukkelberg, 35 år fra Marnardal. Jeg har to barn på 8 og 14 år og en tålmodig mann. Av yrke er jeg selvstendig næringsdrivende innen catering og med et politisk engasjement sitter jeg som fast representant i kommunestyret. Jeg er også nestleder i et politisk parti, så hverdagene er aldri kjedelige. Jeg løper for Marnardal IL.

Som mosjonist er jeg en typisk terrengløper. Jeg elsker terrengløping. Og treningen legges oftest til våte myrer og skogstopper. Treningsturene logges og lastes opp til offentligheten på strava.com, selvsagt med et bilde eller to fra turen. I snitt løper jeg rundt 90 kilometer i uka, pluss noe sykling.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Men for spenningens skyld, meldte jeg meg på Hamburg Marathon igjen. For jeg deltok der i fjor også. Som løper ønsket jeg å ha maratondistansen på «løpe-CV’en». Jeg løp da på tida 3:05,36. En drømmetid for en kvinnelig debutant, vil jeg si. Jeg har nå tre maraton i bagasjen. To av dem på flat asfalt og et i dansk terreng i januar 2019.

Reisen ned til Hamburg var med Mandal Maratonteam, med Kalle Glomsaker som mentor og bussjåfør. Kalle ordner alt på forhånd, han melder oss på, leier buss og hotell samt veileder oss gjennom alt det praktiske rundt maratonturen. 37 løpere fra distriktene rundt Agder reiste ned til Tyskland.

Les også:

Maratondebut som ga mersmak

Sørlendinger til topps i dansk natt-maraton

Mange sterke tider

Denne turen skriver seg godt inn i maratonstatistikken i Mandal og Marnardal etter at flere kvinner løp under den magiske tretimersgrensa. Den spreke mandalsløperen Inger Saanum klasse w55 (!) løp på imponerende 2.55.32. Hun er nesten helt på topp i norgesstatistikken i sin aldersklasse, kun slått av Nina Wavik som løp på 2.54.18.

Randi Dyrkolbotn fra Mandal perset med tida 2.59.29 i klasse w35. Også Silje Røynstrand fra Arendal løp med god fart og 2.58.17. Kjersti Nordstrøm fra Konsmo kom inn rett over tre timer på tida 3.06.18, tre minutter bak pers.

Kl 09.30 i lett, yrende regn og 12 grader gikk starten på Hamburg Maraton. Jeg startet i felt B og var på plass 09.15. På grunn av lang dokø rakk jeg ikke siste dobesøk. Med halvfull blære og nervøse bein sto jeg klar for start. Å løpe på rundt tre timer er målet.

Tilhenger-effekt

Starten går og feltet raser av sted på de første kilometerne. Køen fra startfeltet er oppløst i løpet av sekunder. Jeg løper lett og holder et øye på pulsklokka som viser rett rundt fire minutter per kilometer. Kroppen føles jo lett, selv om det er litt raskere enn jeg hadde planlagt. Etter tre-fire kilometer får jeg øye på Robert Bue, som også løper for Marnardal IL. Han er god til holde maratondistansen. Uten at han er klar over det, løper jeg helt i ryggen hans. Tilhenger-effekten er god og jeg løper ganske uanstrengt bak ham.

Etter 20 kilometer oppdager Robert at jeg ligger rett i rygg. Noen få ordvekslinger blir det før vi går tilbake til full konsentrasjon. Farten må hele tida være under observasjon. Den halvfulle blæren er nå blitt helfull. Etter å ha tømt et glass med vann på hver femte kilometer, samt Lovehearts hvert tiende minutt begynte magen virkelig å presse på.

Lot det stå til

Skal jeg stoppe å tisse på toalettene som står med en kilometers mellomrom? Selvfølgelig ikke! Da kan jo persen og tidsmålet ryke. Så med shortsen full av tiss og nytømt blære løper jeg videre. Lovehearts’ene som ligger i en liten lomme i shortsen blir stadig våtere og blir attpåtil langt saltere enn i starten. Spiser jeg virkelig lovehearts dynket i eget tiss? Næring MÅ inn, så jeg bare spiser uten å tenke.

Privat

Når kommer smellen? For mange skjer det etter 35 kilometer. Når jeg passerer 35 kilometer, er kroppen fortsatt helt topp. Farten er god, stabilt på 4.04 min på kilometer. En innvendig glede begynner å spre seg. Tida kommer til å bli god og jeg slipper unna smellen. Etter 40 kilometer øker jeg tempoet et lite hakk. Jeg tar igjen flere løpere som har det langt tyngre enn meg.

Jeg passerer i mål på tida 2.52.04. Tida holdt til 34 plass totalt av kvinnene. Jeg sier meg godt fornøyd med det!

PS! Hvis noen er nysgjerrige på treningsdetaljene i forkant og etterkant av løpet, så har jeg offentlig treningsdagbok på strava.com.

Les også:

Jakten på drømmegrensa

Fant drømmemannen i Sommerløpet