Stormo klar for U.S. Open

Etter å ha imponert og dominert for Kent State University hele sesongen, der hun har vunnet hele fire turneringer, fortsatte Karoline Stormo fra Arendal & Omegn Golfklubb i det samme sporet i kvalifiseringen til U.S. Women´s Open i Virginia tirsdag.

I kvalifiseringen på Springfield Golf & Country Club måtte man ende blant de to beste for å sikre seg retten til å spille majorturneringen i South Carolina i månedsskiftet mai/juni.

Med 144 slag på to runder sikret Stormo andreplassen og er dermed klar for den gjeve turneringen, som også samler verdens beste profesjonelle golfspillere.

Det er bare én uke siden Stormo tok sesongens fjerde seier på det øverste nivået på college i USA. Det var hennes femte triumf totalt.

Seieren løfter Stormo åtte plasser oppover verdensrankingen for amatører til 32.-plass. For å sette det i perspektiv, var hun utenfor topp-300 på rankingen for bare et år siden.

Dermed har hun nå passert Tonje Daffinrud som tidenes høyest rankede norske damespiller siden World Amateur Golf Ranking ble innført i 2007. Daffinruds beste plassering var 33.-plass våren 2014.

