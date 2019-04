Medaljedryss til Vennesla Drill

SANDNES: I helga deltok åtte jenter fra Vennesla drill på Rogadrill 2019. Jentene hadde meget gode runder på golvet og dette resulterte altså i fem førsteplasser, to andreplasser og tre tredjeplasser, samt flere gode øvrige resultater. Rekordmange Vennesla-jenter klarte kravene for kvalifisering til NM Korpsdrill 2019, som er et stort mål for drillere over hele landet.

For å kvalifisere seg må man komme over en viss poengsum ut ifra aldersklasse. Tidligere år har vi stilt med tre -fire programmer, men i år har totalt ti programmer oppnådd poengsummer som gjør dem kvalifisert. NM Korpsdrill arrangeres i Larvik arena juni i år.

Linda Larsen

Vennesla Drill har deltatt på to konkurranser felles denne sesongen, og under begge konkurransene har vi dratt hjem med gode prestasjoner og resultater. Jentene trener flere ganger i uka og i har tillegg vært på ekstra treninger i helger. Da er det ekstra stas når man oppnår så gode resultater.

Privat

Linda Larsen

Linda Larsen

Rune Helliesen