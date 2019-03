Idda Hockey samarbeider med UiA Toppidrett

KRISTIANSAND: For en liten klubb som oss er dette stort. Ikke bare får vi med oss motiverte og framtidige topptrenere på laget, ungene får også oppleve mer oppmerksomhet rundt sin lærings- og utviklingskurve. De får flere trenere som kan bidra til riktig trening, både type- og mengdetrening.

God utvikling

– Vi startet dette laget for to sesonger siden og har fra dag én hatt med oss en fantastisk trener i Edvardt Saugen, med flere år bak seg på toppnivå, bl.a. VM-sølv for U18 landslag, forteller en ivrig Espen Snaprud, som er styreleder i Idda Ishockeyklubb.

Per Christian Aune

På den tiden Saugen har hatt laget har de tatt store steg i riktig retning. Ishockey er en meget teknisk idrett som krever svært mye og riktig trening. Det er viktig å lære grunnteknikk på skøyter. Behersker man ikke grunnteknikken, blir det vanskelig å kombinere fart, kølle- og puck teknikk samt lagspill. Hockey er en idrett med et høyt tempo, hvor du i tillegg skal balansere på noen tynne jern, og ha oversikt over egne og motstanderlagets spillere. Når man i tillegg blir stor nok til å levere og motta taklinger, er det enda viktigere at dette sitter.

Per Christian Aune

Fysisk trener

I tillegg til hovedtreneren har vi også en egen barmarkstrener. Marcos Torres, fysisk trener, har en time i uka hvor laget trener styrke og spenst. Fokuset er kjernetrening for å bygge styrke som trengs på isen. Dette samarbeidet vi nå har inngått med UiA Toppidrett vil gi oss enda mer læring innen dette, som også er viktig skadeforebyggende arbeid.

Per Christian Aune

Krevende hinderløype

Studentene som skal følge laget gjennom sommeren og neste sesong er like ivrige som de to lederne. De har allerede vært med og observert på en trening, og ble imponert over nivået laget hadde. Onsdag møtte de hele laget ved Spichern/Olympiatoppen Sør og viste laget hvordan og hvorfor det trenes som det gjør. Ungene var kjempespente og gledet seg til å teste hinderløypa de har hørt snakk om.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Espen Snaprud, styrelederen, hadde dessverre ikke med treningstøy, og kunne derfor ikke vise ungene hvordan det skal gjøres.

– Det overlater jeg til studentene, sier han med et smil.

Per Christian Aune

Blant de minste idrettene i Kristiansand

Dette samarbeidet handler om mer enn utvikling av trenere og spillere i dag. Det er også viktig for dem som i framtida vil begynne med denne idretten. I dag er det kun 80–90 barn og unge som spiller aktivt ishockey i Kristiansand, og det er i tillegg fordelt på tre klubber. Det er ikke mer enn hva en middels stor klubb på Østlandet har på ett eller to alderstrinn. Så når vi ønsker å få flere barn og unge til å begynne med denne sporten, er det svært viktig at de blir tatt vare på av trenere, som kan hjelpe dem med å mestre hockey, slik at de får glede av sporten.

– Det tror jeg gjelder for alle idrettsgreiner, unger trigges av mestringsfølelse og samhold. Det er få idretter, om noen, som har en så sterk garderobekultur som i ishockey. Derfor er det også viktig at ungene helt fra starten får oppleve og bli en del av den positive kulturen vi bygger rundt og i klubben vår, påpeker Espen Snaprud.

Espen Snaprud

Ønsker nye medlemmer

Nå har vi hatt Idda Arena i Kristiansand i rundt åtte år og det er på tide at vi greier å bygge lag for framtida slik at vi kan bli en aktør også på landsbasis.

– For å få til det må vi ha flere som kommer på isen og får prøvd seg. Gutter og jenter i alle aldre kan komme, og utstyr kan lånes til man finner ut at dette vil man fortsette med, poengterer Snaprud.

Espen Snaprud

Dugnadsklubb

Idda Hockey drives helt og holdent som dugnadsklubb. Ingen ansatte i administrasjon, fokuset vårt er trenere som kan gi ungene de løftene og mestringsfølelsen som igjen motiverer dem å fortsette. Vi har foreldre og besteforeldre som stiller på hver trening og kamp for å hjelpe trenere.

Per Christian Aune

Det er da vi vet vi lykkes når alle ønsker å bidra. Vi har et arbeidende styre som tar seg av alle de daglige gjøremålene. I tillegg har vi fordelt oppgaver som sponsorarbeid, materialforvaltning og annet på foreldregrupper. Det er en fryd å ha med sånne engasjerte foreldre og besteforeldre som stiller opp, før en rekker å spørre!

Per Christian Aune

Fornøyde unger og studenter

Laget fikk en flott omvisning i lokalene til Olympiatoppen Sør av Gjermund Nesland. Han forteller om hvordan de trener og måler forskjellige øvelser. Det var veldig spennende da ungene får lov til å prøve noen av apparatene. Gjermund forteller videre hvor viktig det er å trene. Noen har talent, men det hjelper ikke om man ikke er villig til å trene, sier han. Aller viktigst er det å ha det gøy!