Sørlandslag til eliteserien i sjakk

Toppscorer Bjarte Leer-Helgesen mener det gode sørlandske samhold sikret seieren.

SOSS (Selskabet for Osloemigrerte Sørlandssjakkspillere) gjenoppsto på 90-tallet, med prodekan ved HIA, Årstein Justnes, som en sentral spiller. Nå har noe yngre krefter overtatt, anført av Internasjonal (sjakk) mester Bjarte Leer-Helgesen. Han forteller at stemningen i laget var topp gjennom hele helgen, da laget prøvde å kvalifisere seg for eliteserien. Gjennom høst og vinter hadde SOSS allerede vunnet regionsserie øst.

– Det er nok ikke alle som hadde ledd av humoren vår, og vi småkrangler stadig, men vi har det utrolig trivelig og gøy sammen. Det gjør at alle kjemper like hardt og godt. Derfor vinner vi ofte jevne og avgjørende kamper, understreker Lee-Helgesen.

Langt samarbeid

SOSS besto i nyhere tid mest av folk fra Arendal og Kristiansand. Kristiansanderne gjorde som regel de fleste og beste sjakktrekkene, mens arendalittene tok seg av det administrative. Dette utmerkede og hyggelige samarbeid har nå pågått i 20 år. Og etter fire år på nest øverste nivå, er SOSS igjen blant de ti beste i landet.

Arne Unneland

Dette skyldes også at SOSS etter hvert har åpnet for fri innvandring, først fra nærområdene Kragerø og Randaberg, men nå også fra andre deler av landet. Disse medlemmer får imidlertid alltid en innføring i Sørlandsk kultur og lynne, og lærer raskt at det er enorm forskjell på om noen sier «veldig greit», eller «ganske greit». Totalt teller SOSS 23 medlemmer. Og målet for neste år er klart.

Vil rundt midten

– Vi kommer gjerne nærmest mulig midten av tabellen, forteller toppscorer Leer-Helgesen.

De to-tre beste lagene i eliteserien satser halvprofesjonelt, mens resten er en blanding av voksne sjakkelskere og ambisiøs ungdom. De fleste unge er rekruttert som et resultat av Magnus Carlsens store prestasjoner.

Lagsjakk spilles ved at seks spillere spiller én kamp hver, og så legger man sammen poengene til slutt. SOSS vant alle sine kamper med knappest mulig margin, altså 3.5-2.5, og endte dermed eliteseriekvalifiseringen i Ålesund suverent foran SK96 (Bergen), Ålesund og Narvik. SOSS tok like mange lagpoeng som de tre andre lagene til sammen.