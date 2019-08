Fjerde strake tap for Arendal

ARENDAL: Selv med stor spillemessig framgang, så vil det seg ikke for Arendal Fotball om dagen. I perioder leverte Arendal noe av det bedre vi har sett fra laget denne sesongen. Pasningsspillet var kjapt, kombinasjonene fine og det ble også skapt store målsjanser – noe som har vært en påfallende mangelvare i flere kamper etter sommerferien. Likevel: det endte uten poeng, og uten spillemål.

Tok ledelsen

Men det var Arendal som tok ledelsen etter et snaut kvarters spill. Conrad Wallem dro seg inn i EIK-feltet og ble felt. Fra hovedtribunen kunne det se billig ut, men videoen fra kampen, som er tatt fra motsatt side av banen, viser tydelig hvordan EIK-forsvareren stikker foten fram og feller Conrad innenfor 16-meteren.

Straffesparket satte Jakob Rasmussen knallhardt inne ved stangen, langt utenfor rekkevidden til EIK-keeperen, selv om han gikk til riktig side på straffesparket.

Dominerende

Arendal var gode og dominerende den første halvtimen av kampen. Men etter hvert kom EIK mer med og de begynte også å produsere mer framover. Etter 39 minutter viste toppscorer Markus Naglestad fra Kristiansand noe av det han er god til på små flater, og denne gangen var det et Arendal-bein som stakk fram og felte spissen. Dermed straffespark som EIK som Bob Sumareh satte kontant i mål.

Det sto 1–1 til pause.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Store målsjanser

Etter hvilen var Arendal igjen dominerende i banespillet og det ble også produsert store målsjanser, uten å få uttelling.

Og så er det slik i fotball at et lag som forsøker stadig mer framover i banen, fort kan bli straffet når motstanderen bryter. Et litt unødvendig balltap av Arendal på midtbanen førte til en kjapp EIK-kontring, og selv om det så ut som om Arendal-forsvaret klarte å få kontroll på situasjonen, så glapp det i en avgjørende takling – og dermed kunne innbytter Mathias Perttamo avgjøre for bortelaget.

– Vi møter et godt fotballag, men leverer også en god kamp alt i alt. Det hjelper lite når vi ikke klarer å score på store målsjanser, konstaterer Steinar Pedersen.

Framgang i spillet

Han graver seg likevel ikke ned – selv om rekken med tap begynner å bli tung:

– Vi ser klar framgang i vårt eget spill. Vi er ikke gode nok i avgjørende situasjoner, og det er bare en måte å fikse dette på: vi må trene og terpe mer på de situasjonene som avgjør fotballkamper. Det er slik vi skal komme tilbake og vise kvalitetene vi har som lag, sier Arendal-treneren.

PS! Arendal ligger nå på sjuendeplass i 2. divisjon avdeling 1, med 23 poeng på 17 kamper. Tabelltopp Stjørdals-Blink har 38 poeng.