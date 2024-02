Klubben nominerte Rolf for hans unike innsats og engasjement for hele klubben. Vi gratulerer ham med velfortjent pris. Begrunnelsen for nomineringen ble vist på storskjerm for ledermøtet til NFF Agder på Sør Arena og den lyder:

«Rolf Kristoffersen har selv ingen aktive barn i idretten. Han utfører en meget synlig jobb i Kvinesdal, men mange vet ikke at det er ham som gjør det. Blir den ikke utført, så vil mange savne den. I flere år har han nesten daglig lagt ut bilder på klubbens Facebook-side. Dette er bilder som viser stor idrettsglede hos barn i aktivitet. Vi vet at de fleste foreldre, besteforeldre og bygdefolk eller gleder seg, og følger med på dette. Denne aktiviteten er i stor grad med på å bygge klubbens gode omdømme.

Det er gøy å se Rolf sammen med de unge spillerne. Han kan fornavnet på de aller fleste, og alle vet hvem han er. I tillegg har han ansvaret for at klubbens minibuss til enhver tid er i god stand, ryddig og ikke minst trafikksikker. Han tar også på seg kjøreoppdrag for flere av våre lag. Minibussen er i seg selv et godt sosialt tiltak. Våre yngste lag er veldig fornøyd når de får bruke bussen til bortekamper.

På selveste julaften 2023 og Rolfs gebursdag, fikk han tildelt Kvinesdal ILs hederspris. Dette er en pris som nødvendigvis ikke deles ut hvert år. Den kan gis til en leder/tillitsvalgt som gjennom flere år har bidratt til det beste for Kvinesdal Idrettslag. Han er den fjerde person i klubbens historie som får denne prisen. Forrige gang var i 2019.

Han yter også en innsats på områder, ikke bare i idrettslaget, men også på andre felt i bygda som ikke så mange legger merke til, men som ville blitt synlig om det ikke hadde blitt utført. Rolf Kristoffersen er et typisk ja-menneske.»