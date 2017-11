Her er Vågs nye juniortrener

KRISTIANSAND: Mentor er opprinnelig kosovoalbaner, og flyktet med familien fra Kosovo (daværende provins i Serbia) på grunn av krigen på Balkan i 1992. Han kom etter opphold i både Sverige, og etter hvert via Trysil i Norge til Vågsbygd i Kristiansand i 1994. Du kan lese mer om den historien her.

Sine barne- og ungdomsfotballsko tråkket han i Vågsbygd og på Karuss. Det gikk i fotball - både sent og tidlig. Mye av oppveksten ble tilbrakt på Karuss kunstgress sammen med flere senere kjente Våg-spillere som har erfaring fra toppnivå. Du har sikkert hørt om både Avni og Willy Pepa. Den ene forsvarer og den andre notorisk goalgetter. Eller hva med midtbaneeleganten Christopher MacConnacher? De siste sesongene har han regjert midtbanen til FK Jerv i OBOS-ligaen.

Hurtig og teknisk god

Mentor var kjent for å være en spiller med god teknikk og fart, og stortrives og spilte på Våg-lag hele veien opp til 16 års alder, før han hadde fått nok av fotball. I alle fall for en periode.

Det var fetteren til Mentor som fikk ham på andre tanker et par år senere. Siden han da spilte i Randesund, og Kristiansand ikke er av de største, så ble unge Rashica på 18 år med på trening på Sukkevann. Dermed var det gjort, og karrieren fortsatte på andre sida av Varoddbrua. Men hjertet, påpeker Mentor, var alltid plassert i Våg FK.

Med sin fart og teknikk ble han en fryktet kantspiller på A-laget til Randesund. Han var ofte nest sist på ballen før scoring, og var en tid aktuell for større oppgaver. Den muligheten forsvant imidlertid på grunn av en korsbåndskade han fikk da han var 22 år.

Roser tiden i Randesund

Etter at han kom tilbake fra skade, spilte han på Randesunds A-lag i 4. og 3. divisjon. Han skryter veldig av tiden som spiller under trener Frode Fredriksen. Fredriksen avsluttet sin daværende periode som hovedtrener i Randesund etter 2015-sesongen. Samme sesongen avsluttet også Mentor sin A-lagsspilleroppgave, samtidig som han startet karrieren som assistenttrener på RILs juniorlag - som forøvrig ble kretsmester det året.

Denne rollen ble oppgradert til også å bli et vikariat på A-laget i seks måneder, da hovedtrener Geir Arne Gundersen ble sykemeldt halvveis ut i sesongen. Årets 2017-sesong, i rollen som juniorassistent, ble kronet med kretsmesterskap for andre gang på tre år. De som kjenner Mentor, vet at han var en meget sentral mann i trenings- og kampledelse av laget, og skal ha en stor ære for lagets prestasjoner i perioden han var der.

I hele perioden han var i Randesund, har han bodd i sitt kjære Vågsbygd. Mens barne- og ungdomstida ble tilbrakt oppe i Nordtjønnåsen, har han de siste årene bodd sammen med sin kone Liridona og to sønner i Kjerrheia.

Han påpeker at han har hatt det helt topp i Randesund, både som spiller og trener, men at nå var tida inne til satse på Våg FK, og den spennende tiden klubben går i møte. Samtidig er det positivt at det nå blir færre timer i bil, og desto mer tid til å følge begge sønnene på sine Våg-lag i klubbens barnefotball.

Likevel gleder han seg fremover mest av alt til å gå i gang med å trene fotballspillere i Våg FK.

Herlig engasjement

Mentor har i første rekke skrevet en ettårskontrakt med klubben, men tanken er at dette bare er begynnelsen på et langt og spennende forhold mellom trener og klubb.

Våg FK vet at vi får en trener med et herlig engasjement og smittende entusiasme, og med en meget relevant spillerbakgrunn som trener for juniorlaget fremover. Han er også godt i gang med sin trenerutdannelse.

Vi ønsker Mentor Rashica velkommen tilbake til Våg FK, og gleder oss over å ha han med på ungdomsteamet av trenere i klubben som skal vise vei i årene som kommer.