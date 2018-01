KBK-damene imponerer før NM

OSLO: Om tre uker spilles NM i badminton på Frogner utenfor Oslo. La det være helt klart at det er på damesiden at KBK har gullsjanser etter at helgens Oslo Cup hadde to KBK-damer i finalen.

Vilde Espeseth vant i tre jevne sett over Helene Abusdal i damesingelen:

– Normalt skal Vilde vinne klarere, men Helene spilte veldig godt og fulgte regjerende norgesmester helt til døra, sier KBK-trener Rik Hermans.

– Dette kan gi et mer spennende NM enn vi hadde tenkt, sier hollenderen etter 21-18 til nyervervelsen fra nord. Vilde skal etter planen studere flere år i byen og er et stort pluss i KBK-leiren.

Men Helene (39) var ikke ferdig for helgen. I damedouble med datteren Julie (14) gnistret det skikkelig, og paret nådde helt fram til finalen mot landslagsparet Solvor Jørgensen/ Nathalie Syvertsen fra Moss.

– Julie spilte helt fantastisk. Jeg hadde aldri trodd vi skulle spille så bra, sa moderen etter tresettstap i finalen.

Julie Abusdal er kort og godt et doubletalent av de sjeldne. Det er også Mads Marum (19). Singlespillet er variabelt, men double med Mattias Xu fra Frogner og ikke minst mixed med Vilde er like under de beste i Norge. Uplassert i helgen, men om tre uker…..

Også U-13 hadde sin rankingturnering i Bygdøhus og man kom ut med to vinnere: Vinner nr. 1 er Mandal BK's Christer Andersen som vinner alle tre spill, og virker mer og mer solid teknisk. Fysisk er han best i Norge, men vinner du også double og mix, er det klart at Mandal har en stor spiller på gang i Christer Andersen.

– Trener Trond Atle Syvertsen har gjort en flott jobb her, sier Rik Hermans.

Vinner nr. 2 er KBK`s ungdomsavdeling. 11 av 13 kom til søndagsspill, og åtte av dem kom på pallen. Selma Kvarenes Bjørnestøl vant damedouble med makker fra Sola, Jonatan Granum og Casper Stiansen fikk 2. plass i herredouble. I tillegg en masse 3. plasser til KBK'ere.

– Veldig bra bredde hos oss i KBK! I tillegg har vi Sander Østhassel som ble syk og Isak Abusdal og Sturla Mørk som har to år igjen i U-13 klassen og er virkelig gode, avslutter Rik Hermans.