Favorittene innfridde i Vinterkarusellen

KRISTIANSAND: Lørdagens løp gikk i oppholdsvær og bød på gode forhold. Det eneste lille minuset var all strøet som ga et noe usikkert fraspark.

Totalt gjennomførte 55 løpet, hvor 15 valgte den korte og de øvrige 40 den lange. Selvsagt var det de som valgte den lengste som fikk mest igjen for pengene – her var det kun 0,5 øre per meter, mens den korte kom på 16,7 øre per meter.

På den korte distansen var Tore Marius Tøfte, Kristiansand Løpeklubb, best med 10.49, og Sara Husøy beste kvinne med 13.49.

På den lange distansen var det ingen diskusjon, og både blant herrene og damene var det en juniorløper som var raskest. Kristian Pytten fra Kristiansand Løpeklubb vant med 34.39 og Siren Amelia Seiler fra samme klubb vant med 36.59, en klar bestenotering i år i Vinterkarusellen.

Ellers var det flere som hadde satt seg mål å greie den lange under 50 minutter og jublet hemningsløst over å greie sine målsettinger. En hadde sågar hyrt inn Joachim Hanssen til å holde et tempo for å komme inn på under 48 minutter, hvilket han greide med en liten spurt på slutten – det ble 47.39 på Tommy Rasmussen.

Siste løp går lørdag 9. mars i Mandal. Da blir det premiering til de som har gjennomført minimum fire løp.

Resultater

3 KM

Ivar Gogstad

Gutter 15–16 år

1. Tore Marius Tøfte 47 Kr.løpkl 10.49

Menn Junior/Senior

1. Valamburi Ganesan 28 16.33

2. Vijay Ramasni 20 17.06

Ivar Gogstad

Damer Junior/Senior

1. Sara Husøy 57 13.49

2. Lena Kr. Bjørnsen 1 Vindbjart 20.45

Menn mosjon

Yusuf Aksoy 66 14.54

Edgard Ellertsen 43 Glencor Nik. 12.49

Jon-Egil Enger 15 Team Enger deltatt

Kalle Glomsaker MHI deltatt

Stanley Olsen 60 19.35

Jan Terje Vikse 33 13.32

Henning Waage Larsen 46 RIL 12.07

Damer mosjon

Elisabeth S. Jæger 13 Nodeland 20.50

Benedikte M. Pedersen 67 SIL 19.57

Henriette M. Pedersen 72 SIL 20.09

10 KM

Menn Junior

1. Kristian Pytten 21 Kr.løpkl. 34.39

2. Eivind H. Ellingsen 4 MHI 43.37

3. Leo Gimre 85 58.53

Damer Junior

1. Siren A. Seiler 2 Kr.løpkl. 36.59

Menn akt. 23–34

1. Gabriel Ingebretsen 16 Kr.løpkl. 35.05

2. Julian Brons 26 Kr.løpkl. 36.08

3. Jørund Schiefloe 46 Kr.løpkl. 37.22

4. Ole Drange 23 Kr.løpkl. 37.43

5. Johan Bjørnsen 7 Vindbjart 40.03

6. Jim Sivertsen 81 43.37

7. Juan Pedro Leon 83 KTA 46.17

Damer akt. 23–34

1. Rebekka Rock 35 49.15

2. May-Liss Guttormsen 22 Vennesla 52.37

Menn vet 35–39

1. Christian Bøen 39 Kr.løpkl. 36.25

2. Lars Sodefjed 40 Kr.løpkl. 39.24

3. Arne Kristoffersen 37 Kr.løpkl. 40.18

4. Thomas Bortne 27 Dverg. B & L 40.41

5. Steinar Vabogünther 82 43.02

6. Lars Engedal 49 CEMO 44.53

7. Tommy Rasmussen 13 Kr.løpkl. 47.39

Damer vet. 35–39

1. Ingrid Ukkelberg 3 MIL 38.56

2. Mari M. Kristensen 80 SIL 52.16

3. Elise Osmundsen 41 Trimeriet 53.07

Menn vet. 40–44

1. Gaute Grastveit 6 Kr.løpkl. 39.10

2. Jose L. B. Roderiguez 34 39.16

3. Fernando Bravo 33 KTA 40.18

4. Andreas Jølstad 36 Kr.løpkl. 40.26

5. Kenneth Larsen 32 Express 43.58

Damer vet. 40–44

1. Grete Rugland 47 Konsmo IL 44.40

Menn vet. 45–49

1. Trym Dalene 25 40.18

2. Stig A. Jansen 8 Kr.løpkl. 42.29

3. Ronny Cortes 9 45.54

4. Ståle Thortveit 43 47.01

5. Kai Gimre 84 Søgne 61.35

Damer vet. 45–49

1. Sigrunn Askland 30 Express 52.46

Menn vet. 50–54

1. Kjell-Arild Tøfte 42 Kr.løpkl. 38.31

2. Sven A. Ljosland 48 FVN 50.55

Menn vet. 55–59

1. Tore Hansen 28 Lillesand 50.47

Menn vet. 60–64

1. Reinier van Spek 38 46.56

2. Kjetil Karlsen 29 LIL 52.16