Forrige sesong vant jeg tre bronsemedaljer i verdenscupen i kickboxing, den siste i juni. Etter det ble det en lang pause fra konkurranser, på grunn av et arbeidskrevende semester på universitetet. Nå er jeg tilbake for fullt, og med to vellykkede norgescupstevner bak meg er jeg klar for årets første verdenscup, Irish Open!

Rekordstevne

19. -21. januar ble årets første norgescup arrangert i Risør. Ettersom det var såpass kort reisevei for klubben, stilte vi denne gangen med hele 12 utøvere, der flere av dem konkurrerte for aller første gang. Totalt fikk Grimstad Kickboxingklubb med seg sju gull-, en sølv- og en bronsemedalje, som var klubbens beste resultat i en norgescup noensinne. Selv tok jeg gull i lettkontakt -55kg, etter tre tøffe kamper.

Fakta: Fakta kickboksing Det finnes mange forskjellige konkurransegrener i kickboksing

Alle grenene har ulike regler og ulik grad av tillatt kontakt

Det finnes en gren for alle, ettersom det varierer fra ingen kontakt overhodet (Musical Forms) til knockout-grener (f.eks. fullkontakt)

I norgescupene konkurreres det i pointfighting, lettkontakt og fullkontakt

Mens lett- og fullkontakt er kontinuerlig, stoppes en kamp i pointfight for hvert poeng

Kickboxing kombinerer slag hentet fra boksing og spark hentet fra karate og taekwondo

Det var lett å merke på kroppen at jeg hadde hatt en lang pause fra konkurranser, og jeg var veldig treg til å komme i gang og kjente meg tung i hele kroppen. Den første kampen vant jeg knepent, men etter det løsnet det heldigvis litt, og jeg vant både semifinalen og finalen komfortabelt. Til tross for at jeg har gode resultater internasjonalt, med tre bronser i verdenscupen, har jeg aldri fått det helt til her hjemme. Dette var mitt første gull i norgescupen, og det var deilig at det endelig klaffet på hjemmebane også!

Ellers fra klubben ble det gull til Håkon Gaare, Thomas Heen, Dren Shala, Ylva Os, Adrian Lauritzen Andresen og Maria Johnsen. Peder Willbergh fikk sølv og Anders Gliddi fikk bronse. I tillegg debuterte Anette Hundeland, Regine Krüger og Najib Azizi, og de gikk alle flotte kamper.

Nytt rekordstevne

Forrige helg ble årets andre norgescup arrangert i Oslo, og denne gangen stilte vi med ti utøvere. Nok en gang fikk klubben sju gull, men fordelt på færre utøvere enn sist. Vi fikk også med oss tre sølv denne gangen. Selv tok jeg igjen gull i lettkontakt -55kg, nok en gang etter tre kamper. For min del var denne norgescupen en siste test før Irish Open, en verdenscup i Dublin som arrangeres denne helgen. Jeg fightet mer taktisk og smart enn i første norgescup, og kontrollerte alle de tre kampene godt.

Jeg følte meg bra, og det var en god bekreftelse å få før Irish Open. Ellers ble det gull i tre forskjellige klasser til Adrian Lauritzen Andresen, to gull til Thomas Heen og klubbens aller første gull i fullkontakt ble sikret av Espen Kløvfjell. Sølvmedaljene ble vunnet av Peder Willbergh, Anders Gliddi og i lagkonkurransen i pointfighting.

Neste stopp - Irish Open

Nå starter endelig den internasjonale sesongen igjen, og jeg skal delta i Irish Open denne helgen. Det er en viktig konkurranse for meg med tanke på kvalifisering til VM i november. Det er store klasser og høyt nivå, men jeg føler meg i fin form og klar til kamp. Sammen med meg reiser seks andre utøvere fra klubben, samt tre coacher.