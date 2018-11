To Hånes-lag til topps i Trollcup

J-13 kom i pulje med Våg, Giv Akt og Hisøy. Cupen startet fredag 26. oktober med kamp mot Våg. Det ble en tett og jevn kamp for J-13, men HIF-laget hentet hjem seieren med ett mål. Våg er kjent for å være et godt lag i serien, dermed var denne seieren gledelig.

Lørdag møtte laget Giv Akt og deretter Hisøy. Begge kampene ble jevne, men J13 vant med to mål over Giv Akt og ett mål over Hisøy.

Søndagen startet tidlig med åttedelsfinale mot Fløy. Igjen ble det jevnt, og ved full tid sto det uavgjort. J13 må spille til laget med første mål vinner. Fløy vant ballen først, men bommet på avslutningen. Dermed fikk HIF-laget ballen, gikk i angrep og scoret mål.

Mange jevne kamper

I kvartfinalen sto KFUM Stavanger for tur, og igjen vant Hånes med ett mål. I semifinalen var det det meget gode laget Gimletroll/AK-28 som var motstander. Hånes kom godt i gang og ledet en del av kampen. Mot slutten ble det jevnt, og HIF vant med ett mål.

I finalen ventet Våg - samme lag som i pulja. Igjen klarte Hånes å kjempe Våg ut av kampen med tøft forsvarsspill og bra keeperspill, som gjorde at de kunne kjøre tempo i rygg på Våg. Hånes vant finalen med to mål.

– Dette er 12 ivrige, hardtarbeidende og flinke jenter som aldri gir opp. De jobbet hardt gjennom hele turneringen. Vi var litt usikre på hvor vi lå i forhold til de andre lagene, så finale var vel ikke forventet, men da vi så utviklingen, skjønte vi jo at det absolutt var mulig, sier trener Tore Hodnemyr.

Tore Hodnemyr

Hånes J16 med god kontroll

Hånes J16 skulle gjennom en pulje bestående av AK-28, Trauma, Havørn, Otra og MHI.

Hanes vant alle kampene relativt greit. Hånes, AK-28, Trauma og Havørn gikk videre til sluttspill. Hånes slo Trauma i semifinalen, mens K-28 vant sin semifinale mot Havørn. HIF møtte dermed AK-28 i finalen. Kampen startet veldig jevnt, men så dro Hånes fra mot slutten, og vant kampen ganske så greit.

– Dette er jenter som trener hardt og mye. De har jobbet lenge mot å kvalifisere seg til Bring-serien, som de også har klart, sier trener Tore Hodnemyr.