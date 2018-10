V75-triumf til «Liverpool-hest»

BERGEN: Bill Shankly regnes av Liverpools supportere som en av de største managerene i klubbens historie, og 15 år i managerstolen bragte med seg stort påfyll til premieskapet på Anfield Road. I eierkretsen til sørlandshesten Red Shankly R.S. finnes også to store fans av det røde laget fra arbeiderbyen vest i England, og da de fikk høre at den da to år gamle hesten med det klingende navnet var til salgs, var de ikke leie å be. Da hesten i tillegg har samme farge som favorittlagets drakter, var lykken komplett.

Lykken har stått supporterne bi, og Red Shankly R.S. har i løpet av sesongen utviklet seg voldsomt. Lørdag kom karrierens første V75-seier da den Geir Mikkelsen-trente vallaken tok en råsterk seier etter å ha gjort all grovjobben i løpet selv.

– Red Shankly R.S. er uøm for posisjoner. I dag vant han med øreproppene i og på en veldig fin måte. Det var en topp prestasjon, fastslo en fornøyd trener på seremoniplass.

Hesteguiden.com

Målet var å kvalifisere 4-åringen til årets Derby-finale, men til tross for en sterk prestasjon måtte Red Shankly R.S. se finalebilletten gå fløyten.

–Jeg synes hesten gjorde et fint Derby-kval. Han er litt sent i gang, og flere av Love You-avkommene trenger litt tid, men han utvikler seg fint, understreket Mikkelsen etter løpet.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Red Shankly R.S. vant på 1.15,0a/2100 meter. Hesten deleies av Vemund Hansen fra Kristiansand og Michael Taanevig fra Mandal.

Favorittlaget til Hansen, Liverpool, lot seg muligens inspirere av Red Shankly R.S.'s strålende prestasjon og feide samme ettermiddag Cardiff av banen med 4-1 hjemme på Anfield Stadium.

Fem av fem i Bergen

Grimstad-hesten Cool Canadian trives som fisken i vannet når fjellet passeres og han slippes fri i Bergen. Fem starter på vestlandsbanen har gitt like mange seiere, og lørdag lekte den flotte 4-åringen sesongens åttende seier.

Hesteguiden.com

– Han er mye mer hingstete når han kommer til Bergen enn på andre travbaner. Det må være favorittbanen hans, smilte trener Margrethe Nilsen etter løpet.

Den tidligere sørlandsstasjonerte 27-åringen har flyttet til Geilo, men andelslaget består av flere sørlendinger, deriblant primus motor, Stein Larsen.

– Vi er en morsom gjeng som eier hesten sammen og vi har vanvittig mye moro med denne hesten, understreket Larsen på seremoniplass.

Cool Canadian ble kjørt offensivt på den første langsiden og fikk overta føringen etter 600 meter fra løpet. Derfra og hjem var det ikke snakk om saken, og kusk Dag-Sveinung Dalen trengte verken å dra ut øreproppene eller ned draskylappene på sørlandshesten som vant i blendende stil.

– Det ble veldig enkelt i dag, han vokser nok en klasse når han kommer foran og får forsvart seg, mente Dalen i seiersintervjuet.

Planen var at lørdagens løp skulle være Cool Canadians siste for året, men etter den imponerende seieren må treneren i tenkeboksen.

– Jeg hadde kanskje tenkt å ta ham ut i vintertrening etter løpet i dag, jeg var litt usikker på formen faktisk. Det ser ut som det kan bli noen flere løp nå, han må jo gå så lenge han er i form, sa Nilsen med et smil på seremoniplass.

Cool Canadian vant på 1.15,3a/2100 meter.

Viste vinnerinstinkt

Samme kusk benyttet samme taktikk med en annen sørlandshest på Jarlsberg fredag kveld. Dag-Sveinung Dalen sendte setesdalshesten Stjerne Kos fremover på direkten ut av den første svingen, og vel i tet forsvarte den fire år gamle vallaken seg sterkt. Det munnet ut i et nappetak mot Lykkje Idunn, men storfavoritten fra sør viste frem vinnerinstinktet og forsvarte seg til seier på 1.34,0/2100 meter.

Hesteguiden.com

– Det ble veldig spennende, litt i overkant. Han er veldig urutinert, han er just kommet ut av skogen denne hesten. Han har fått mye arbeidstrening og nå er han med for å lære, fortalte en tydelig rørt eier Cay Normann Hovstad på seremoniplass.

– Han tok seg en liten kunstpause underveis, men var flink og svarte opp da det gjaldt som mest. Hesten kan mye, men må få kontroll på nervene. Å si at han er ukomplisert blir å lyve, sa seierskusken med glimtet i øyet etter løpet.

Det er Cay Normann Hovstad fra Grendi og datteren Anette som eier og trener Stjerne Kos.

Stjerne Kos har så langt i karrieren to seiere og en andreplass på tre starter.