Variasjon i trening - ødeleggende eller smart?

Her har jeg sammenfattet mine egne erfaringer, etter å ha trent styrke jevnt og trutt i flere år.

Ulemper:

* Å variere for mye kan faktisk hindre deg i å ha fremgang. Kroppen presterer best med vante bevegelser, og varierer du mye og for ofte vil det hindre deg i å øke i styrke og prestasjon. Det er en viktig ting å ha i bakhodet.

* Fancy «dilleøvelser» har ofte lite for seg, og du bør være selektiv med hva du velger å ha med i øktene dine om du ønsker optimal fremgang. Fornuftige øvelser bør ha:

– Høy muskelaktivering av ønsket muskelgruppe

– Full bevegelsesbane

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Stor range of motion (bevegelsesbane) er mest effektivt for styrke, muskelmasse og bindevevshelse. Unntaket er om du trener halve bevegelser for å øke styrke et spesifikt sted i et løft, for eksempel ved benkpress fra kloss.

– Jevn motstandskurve (på isolasjonsøvelser)

* Fremgang krever økt belastning, enten i form av økt vektmotstand eller antall repetisjoner. Dette er vanskelig å få til når man hele tiden bytter øvelser og gjerne også bruker øvelser hvor det er vanskelig å øke belastning i det hele tatt.

Privat

* Kontinuitet er en sentral faktor når man ønsker å bli god i noe. Man må gjøre det man skal bli god i ofte og mye. Bytter man rundt på det man gjør hele tiden, kan man heller ikke forvente å bli veldig god i noe.

Fordeler:

* For deg som blir fort lei av øvelser og rutiner, er variasjon en god ting. Er du mindre opptatt av økning og mer opptatt av treningsglede, er det bare fint.

* Om målet med treningen kun er å få inn bevegelse i hverdagen for helsens skyld, gjør ikke hyppig øvelsesvariasjon noen verdens ting.

Privat

* Om du ønsker nye utfordringer og å prøve noe nytt, er det helt topp å prøve nye øvelser! Jeg anbefaler dog å velge øvelser med omhu for å få godt utbytte av tiden du bruker på trening.

Med dette sier jeg lykke til og god trening!