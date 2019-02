Agder-jentene imponerte i kretskamper

KRISTIANSAND: Det ble spilt seks kretskamper mellom Agder og Vestfold i Sørlandshallen lørdag. Agder-Jentene fortsatte å imponere, mens guttene fikk en nedtur etter gode prestasjoner sist helg.

J14 spilte dagens første kretskamp. De startet best og tok fortjent ledelsen etter en fin avslutning av Alida Lund. Etter dette tok Vestfold over spillet og mot slutten av omgangen utlignet de til 1–1. Jevn 2. omgang med sjanser til begge lag, men flere mål ble det ikke. Uavgjort gir et rett bilde av kampen. En bra gjennomført kamp av Agderjentene.

Så var det J15 som startet sterkt og presset Vestfold. Etter 11 minutter tok de ledelsen 1–0 etter scoring av Hanna Meberg. Etter dette hadde Agder tre-fire gode muligheter til å øke ledelsen, men ballen ville ikke i mål. Etter hvert slapp de Vestfold inn i kampen og i starten av 2. omgang utlignet Vestfold. Agder skapte noen gode sjanser og til slutt avgjorde Hanna Meberg med sin scoring nummer to. En fortjent seier.

NFF Agder J16 spilte en ny god kamp. Skapte igjen masse målsjanser. De ledet 2–0 midtveis i 1. omgang etter scoringer av Rebekka Ausland og Emma Pettersen og hadde flere muligheter til å øke ledelsen. Vestfold kom på noen farlige overganger og reduserte til 1–2. Før Agder økte til 3–1 og 4–1 og det kunne vært enda mer. Det endte med en ny sterk seier 4–2 for J16.

NG14 startet friskt mot Vestfold. De hadde ballen mye og skapte noen fine muligheter. Litt mot spillets gang tok Vestfold ledelsen. Vestfold ledet 1–0 til pause. Etter pause fortsatte Agder å ha mye ballhold, men Vestfold lå kompakt og var farlige på overganger. Vestfold økte ledelsen etter en corner. Etter det hang ikke Agderlaget sammen og Vestfold var farlige hver gang de angrep. Det endte hele 5–0 til Vestfold. NG14-laget har allerede muligheten å revansjere seg til helga, da møter de Østfold borte.

NFF Agder G15 spilte en jevn kamp mot Vestfold. Vestfold tok ledelsen før Adrian E. Nilsen utlignet til 1–1. Det var også pauseresultatet. 2. omgang ble preget av Agder fikk en spiller utvist. Vestfold økte ledelsen før Eivind T. Langås reduserte. Det endte med 2-3-tap.

G16 tapte 1–4. En rotete kamp. Jevn første omgang der Vestfold var effektive og scoret to fine mål. I 2. omgang jaget Agder en redusering, mens Vestfold var farlige på overganger. Det endte hele 1–4.

