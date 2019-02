KIF vant «seriefinalen»

KRISTIANSAND: Søndag tok KIF imot Herkules til storkamp i Gimlehallen. Gjestene ser ut til å være de eneste som kan stikke kjepper i hjulene for et opprykksjagende KIF, som virkelig har los på kvalifisering til 1. divisjon.

Selv om vinterferien har startet, hadde mange tatt turen til Gimlehallen for å se om KIF-herrene kunne stå imot vår største utfordrer.

Da dommerne blåste kampen i gang, så det ut som et vårslepp, for KIF hadde tenning på alle sylindere. Før alle de frammøtte hadde fått tatt en slurk av kafeen sto det 6–0 til hjemmelaget.

Fakta: KAMPFAKTA KIF-Herkules 31–22 (16–11) 2. divisjon menn avd. 3 Gimlehallen, 354 tilskuere KIF: Erlend Årstein Hansen 3, Jon Robertsen 5, Mathias Christiansen 5, Eric Nicolay Jensen 1, Jesper Brekke Hansen, Adin Sehovic 1, Markus Nilsen, Christoffer Ryder Lislevand 1, Bendik Holstad 3, Kristian Malerød Larsen, Frederik Sorth Petersen, Sebastian Schultz Hansen 11, Stian Nygaard Michaelsen, Jostein Pedersen 1. Toppscorer Herkules: Remi Yaya Bah og Preben Evensen, 6 mål hver. Dommere: Terje Rock Rønning og Jan Rune Moum Utvisninger: KIF 7x2 min, Herkules 3x2 min.

Da hadde vi spilt i knappe ni minutter. Det måtte en sjumeter til for at Herkules skulle få hull på byllen, og en tominutter til KIF-spiller Sebastian Schulz Hansen.

Finn Sverre Lislevand (arkivfoto)

Herkules skjerpet seg

De neste minuttene kunne det virke som om KIF var fornøyde, for Herkules klarte å komme opp på 9–7, før det så ut til at vertene forsto alvoret.

Herkules’ Preben Evensen, som tidligere har spilt for KIF, hadde planer om å ødelegge for gamleklubben. Han scoret seks mål, men innså vel tidlig at dette ikke ville ende med seier til Herkules.

KIF gikk til pause med en 16-11-ledelse. Mens publikum gikk for å fylle opp kaffekoppen, hadde Robin Haugsgjerd gitt beskjed om at her måtte hjemmelaget jobbe helt til dommeren blåser av 2. omgang.

God KIF-start etter pause

KIF starter som i 1. omgang, og ledet 21–12 da det var spilt knappe ti minutter etter pause.

Nær alle grep som Herkules gjorde, hadde trener Robin Haugsgjerd mottrekk på. Selv sju mot seks klarte ikke Herkules å komme gjennom forsvaret, og de skudd som gikk forbi hadde KIFs bestemann Adin Sehovic ofte kontroll på.

Stor ledelse på tabellen

Da dommerne blåste av kampen, viste kampuret KIF-seier 31–22. Dermed leder KIF nå serien med 9 poeng på nettopp Herkules, selv om kristiansanderne har spilt to flere kamper. Tabellen kan du se her.

Hvor dette skal ende, vil tiden vise. Men ting ser nå veldig lyst ut for kvalik til 1 divisjon.

Kommende KIF kamp er borte mot ØIFs breddelag 6. mars klokka 20.