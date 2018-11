Karrierens første trippel for Vidar Tjomsland

KRISTIANSAND: Med 16 kuskeseiere bokført så langt i 2018 går Vidar Tjomsland mot sin beste sesong i Norge siden 2008. Søndag tok den dyktige stallmannen for første gang i karrieren tre seiere under en og samme løpsdag.

– Dette var over all forventning. Det er første gang jeg klarer å ta tre seiere på èn løpsdag, så det var utrolig artig, fortalte 35-åringen rett etter målgang i kveldens siste løp.

Søgne-kusken innledet seiersrekken bak overraskelsen Super Orlando allerede i det første løpet. Lisbeth Baugerød fra Hamresanden har gjort en strålende jobb med den seks år gamle vallaken, som henviste sterke konkurrenter til en plass i det slagne felt. Etter en voldsom avslutning vant Super Orlando på sterke 1.14,7a/2140 meter.

Ekstra spesiell ble Tjomslands seier nummer to for kvelden. Familiehesten Langlands Odin revansjerte den ulykksalige oppløpsgaloppen fra forrige løp, og holdt unna fra tet til seier på 1.26,2/2140 meter.

– Dette var utrolig moro! Samboeren min Stine og jeg har 50 prosent i hesten, i tillegg er foreldrene til Stine og en bror av henne med på hesten, det samme er min bror Simon og ytterligere en bekjent fra Rogaland. Vi er en fin gjeng med gode venner og familie, og i tillegg er døtrene til min bror og Stine sin bror veldig engasjerte i hesten, det er ekstra moro, understreket en fornøyd seierskusk.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Det er storebror Øystein Tjomsland som er ansvarlig trener for Langlands Odin. Storebror Tjomsland er trener også for Valle Hugo, men overlot tømmeføringen til lillebror Vidar i det avsluttende løpet. Den tilliten takket 35-åringen for, og lot aldri stallkameraten Mo Harjar slippe forbi. Vinnertiden på 1.30,0/2160 meter var ny volterekord for hesten.

– Øystein har jo klart både fire og fem, og sikkert seks, flere ganger, men han kjører jo mer og har bedre hester å kjøre med. I dag klaffet det for meg, strålte Vidar Tjomsland etter at seier nummer tre for kvelden var i boks.

Johan Kringeland Eriksen noterte seg for en flott trenerseier da han kusket Gianluca B.R. inn til seier på hjemmebane. Den fire år gamle vallaken, som eies av Kjell Terje Leire fra Kristiansand, rekordsenket seg til 1,17,4a/2140 meter da han brøt forbannelsen og i karrierens 13.start tok livets første seier.

– Jeg fikk inn hesten på stallen for rundt tre måneder siden, og jeg føler at han har forbedret seg litt for hver start han har gjort. Han falt sammen i starten på Klosterskogen sist, men han har vært behandlet og fremstod bedre i dag. Det er imidlertid fortsatt litt å jobbe med, han går og bremser og er litt vanskelig å kjøre. Oppasseren har gjort en veldig fin jobb med ham og eieren har vært tålmodig, fortalte Kringeland Eriksen etter at Gianluca B.R.s første seier i karrieren var et faktum.

Første seier på sørlandsk mark ble det også for fire år gamle Albarella Rags. Hoppa, som eies og trenes av søstrene Sandra og Linn-Kristine Homme fra Kristiansand, sylspurtet da åpningen åpenbarte seg midt på oppløpet og rakk akkurat frem til seier på målstreken på 1.17,0a/2140 meter.

– Hun har gått flere gode løp og håpet at hun skulle kjempe i toppen, men trodde at det ville bli vanskelig fra et dårlig startspor, fortalte en fornøyd Sandra Homme etter løpet.